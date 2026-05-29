Какая погода ждет белорусов в выходные 29.05.2026, 15:54

Прогноз на 30 мая - 1 июня.

30 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и холодная неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по западу до +10°С; максимальная днем +11..+17°С, в западных районах +18..+22°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

31 мая сохранится влияние области пониженного атмосферного давления и холодной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, местами по юго-западу до +12°С; максимальная днем +12..+18°С, по западу до +23°С.

1 июня погодные условия будут определять теплые неустойчивые воздушные массы. Переменная облачность. Ночью в отдельных районах по юго-западу, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по востоку местами +3..+4°С, максимальная днем +17..+23°С.

