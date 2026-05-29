WSJ: Путин ради бессмертия тратит бешеные деньги на мини-свиней и печатные органы 8 29.05.2026, 16:05

Стремление диктатора РФ к вечной жизни теперь является госприоритетом.

Российский диктатор Путин тратит миллиарды долларов на исследования различных методик в сфере борьбы со старением. Среди них - печать органов, использование мини-свиней и влияние сверхнизких температур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

26 млрд долларов на поиски бессмертия

По данным издания, в прошлом месяце российское правительство объявило, что ученые разрабатывают генную терапию, направленную на замедление клеточного старения, в рамках «Новых технологий сохранения здоровья» - инициативы Путина по продлению жизни стоимостью 26 млрд долларов.

Исследования по увеличению продолжительности жизни возглавляют два человека, близкие к Путину: его дочь Мария Воронцова, эндокринолог, курирующая государственные генетические программы, и физик Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института, брат близкого соратника Путина Юрия Ковальчука, банкира и медиаинвестора.

Какие исследования проводят российские ученые

Как сообщает WSJ, назначенные Путиным ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях: биопечати (3D-печати живых тканей) и ксенотрансплантации (выращивании человеческих органов внутри мини-свиней - породы свиней, считающейся генетически совместимой с человеком).

Российские ученые утверждают, что им удалось осуществить биодрук человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы мыши, и заявляют о планах по замене человеческих органов к 2030 году.

Аналогичные сроки обсуждаются и для выращивания органов внутри свиней.

Однако, в отличие от аналогичных исследований, финансируемых западными миллиардерами Джеффом Безосом или Сэмом Альтманом, работа, которую продвигает окружение Путина, практически не получила публикаций в рецензируемых международных журналах.

- Если нет публикаций, то нет и реальных результатов, и их заявления, вероятно, следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование, - отметил российский ученый Александр Островский.

В то же время российский диктатор также продемонстрировал открытость к гораздо менее авторитетным подходам.

Так, во время встречи в Кремле в 2018 году Путин посоветовал тогдашнему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу попробовать криокамеру - своеобразную обратную сауну, где тело подвергается воздействию температур до минус 170 градусов по Фаренгейту.

Позже Курц вспоминал свое удивление, когда Путин с энтузиазмом объяснил преимущества регулярного пребывания обнаженным в этой ледяной камере.

WSJ отмечает, что российский диктатор чрезвычайно обеспокоен физическим упадком.

Во время пандемии COVID-19 Путин ввел сложные карантинные протоколы, включая дезинфекционные тоннели и длительные требования по изоляции для посетителей.

Российские и западные СМИ также высказывали предположения о косметических процедурах, поскольку внешность Путина с возрастом заметно улучшилась.

Большинство ближайших помощников и союзников Путина также имеют возраст более 70 лет. При этом Россия отличается одними из самых высоких показателей смертности в развитом мире.

Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня составляет около 68 лет, по сравнению с примерно 76 годами в США и более 80 годами в большей части Западной Европы.

