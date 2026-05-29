Минчанин поймал в Свислочи полуметровый «трофей» 29.05.2026, 16:12

Фото: people.onliner.by

По его словам, рыба очень осторожная.

На этой неделе минчанин Иван Мазовка отправился на рыбалку в черте города в районе Шабанов. Улов его удивил — голавль весом 1200 граммов и длиной 45 сантиметров с хвостом. Все дело в том, что рыба крайне осторожная и требует большой выдержки в ловле. А в городской реке редко достигает размера больше полукилограмма.

— Для спиннингиста это хороший трофей, так как спровоцировать голавля на поклевку на искусственную приманку достаточно сложно. Растет он медленно — такому экземпляру примерно 10 лет, — поделился рыболов с Onlíner.

Иван рассказываeт, что ловил рыбу спиннингом на мелкие воблеры — кренки. Поклевка произошла в районе пяти часов вечера. В тот же день он поймал еще пару голавлей, но уже гораздо мельче, весом около полукилограма каждый.

Рыбак признает: сейчас хорошие условия для ловли — есть шансы отличиться трофейной рыбой.

— В моей спиннинговой практике были немного больше голавли, под полтора килограмма, но это на других реках, не на Свислочи. Минские рыбаки чаще вылавливают голавлей на поплавочные удочки и на фидерные снасти. Рыба достаточно распространенная и на Свислочи в уловах встречается часто, особенно в периоды своей активности. Но опять же — вопрос размера.

Рыбак признается, что свой трофей он отпустил — даже самый редкий экземпляр есть бы из городской реки не стал. К слову, кулинарная ценность голавля и в целом невысокая: мясо костлявое и часто имеет специфический запах тины, так что ловят его обычно именно из спортивного интереса.

Сам Иван рыбалкой увлекается с раннего детства, сейчас это уже больше, чем хобби: мужчина ведет блог о рыбалке в соцсетях и снимает рыболовные видео на YouTube.

