Эскалация на грани фола: Москва атакует Румынию 1 29.05.2026, 16:21

1,406

Это не случайное отклонение от курса.

Российская агрессия против Украины похоже уже окончательно перешагнула границы только лишь Украины, превратив гипотетическую угрозу для региона в прямую атаку на гражданское население страны-члена ЕС и НАТО, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Ночной инцидент в румынском городе Галац, расположенном на границе с Одесской областью, стал беспрецедентным актом эскалации со стороны Кремля. Российский ударный беспилотник типа «Герань-2» нарушил воздушное пространство суверенного государства и целенаправленно или в силу критической неточности атаковал жилой многоэтажный дом, принеся собой войну на улицы мирной Румынии.

По официальным данным Министерства национальной обороны Румынии и службы экстренного реагирования (ISU), дрон врезался в крышу жилого дома, спровоцировав мощный взрыв и пожар на десятом этаже. Лишь по счастливой случайности удалось избежать массовых жертв: были оперативно эвакуированы около 70 жителей, однако два человека получили ранения.

Экспертиза румынских спецслужб подтвердила худшее: взрывной заряд БПЛА сдетонировал полностью, что указывает на колоссальные риски для сотен мирных граждан, спавших в своих домах под защитой щита ПВО НАТО.

Данный инцидент обнажил системную проблему безопасности восточного фланга Альянса. Румынские радары вели беспилотник от самой границы до южного района Галаца. В воздух были экстренно подняты два истребителя F-16 и военный вертолёт с разрешением на поражение. Тем не менее сбить российский БПЛА силами авиации над населённым пунктом не удалось.

Как отмечает западная аналитика, балансирование между необходимостью уничтожить цель и риском падения обломков на головы людей сковывает действия военных. Москва цинично использует упомянутую уязвимость, прокладывая маршруты своих смертоносных аппаратов в опасной близости от границ стран НАТО, а теперь и напрямую сквозь них.

В МИД Румынии справедливо охарактеризовали произошедшее как «серьёзную и безответственную эскалацию со стороны Москвы». Официальный Бухарест немедленно проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте и союзников, потребовав дипломатических последствий для России и экстренного ускорения поставок современных средств противодействия БПЛА.

Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны, подчеркнув, что «это худший инцидент на национальной территории с начала войны». Руководство ЕС и НАТО уже заявило, что агрессия РФ «перешла очередную черту», а безрассудное поведение Кремля несет прямую опасность для всех.

Произошедшее в Галаце, как теперь понятно, не «случайное отклонение от курса». Инцидент выступает частью осознанной стратегии Кремля по тестированию решимости Запада и размыванию «красных линий» коллективной безопасности.

Ранее обломки российских ракет и дронов падали в безлюдных приграничных районах Румынии и Польши, и Альянс ограничивался формальными протестами. Потому безнаказанность привела к тому, что сегодня взрывы российских боеголовок гремят в жилых кварталах европейских городов, калеча граждан НАТО.

Информационные атаки и военные провокации Москвы требуют жесткого, консолидированного ответа. Время «выражения глубокой озабоченности» прошло. Если НАТО не задействует механизмы коллективной защиты, включая право сбивать российские ракеты и дроны над приграничными зонами, и не усилит противовоздушную оборону Румынии и Украины, Кремль продолжит повышать ставки. Москва играет в открытую эскалацию, и следующая российская ракета либо дрон могут полететь гораздо дальше Галаца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com