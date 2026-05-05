5 мая 2026, вторник, 12:18
Российские наемники бегут из третьего города в Мали

  • 5.05.2026, 11:47
Фото: AFP

Аналогичный сценарий ожидается в еще одном населенном пункте.

После сдачи города Кидаль 26 апреля и отступления из Тессалита 1 мая военные «Африканского корпуса» и армии Мали начали вывод сил с базы в городе Агельхок, сообщила Le Monde со ссылкой на источники среди повстанцев и французских военных, заметило «Агентство».

По словам представителя повстанческого Фронта освобождения Азавада (FLA), до 25 апреля в Агельхоке находились около 100 военных «Африканского корпуса» и 400 военнослужащих малийской армии. Часть из них еще оставалась там по состоянию на понедельник, 4 мая, пишет Le Monde.

Однако, по данным военных источников и источников внутри повстанческого движения, не менее 30 транспортных средств утром покинули лагерь, чтобы присоединиться к колонне, сформированной контингентом, ранее вышедшим из Тессалита и расположившимся в 5 км к югу от города.

Предполагается, что российские военные затем направятся в Анефис (примерно в 200 км южнее), где уже находятся их сослуживцы, прибывшие из Кидаля на прошлой неделе, пишет Le Monde. Пока не ясно, останутся ли они в Анефисе, чтобы контролировать доступ к национальным трассам, ведущим к Гао и Тимбукту, или отступят дальше — к двум крупнейшим городам севера Мали, которые повстанцы рассматривают как следующие цели своего наступления.

Отход происходит в рамках «общего соглашения» между FLA, группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), которая связана с «Аль-Каидой», и «Африканским корпусом», пишет Le Monde. Договоренности предусматривают беспрепятственный вывод российских войск из региона, говорится в публикации.

Соглашение было достигнуто при содействии Алжира, поддерживающего повстанцев и являющегося историческим партнером России в Африке, сообщил осведомленный о переговорах малийский посредник. «Для алжирцев это также способ дистанцироваться от "Африканского корпуса". Они никогда не хотели видеть иностранные войска на своих границах, будь то французские в прошлом [французская армия была размещена в стране с января 2013 года по август 2022 года] или российские сегодня», — сказал посредник.

После ухода из Кидаля под снятые на видео насмешливые выкрики повстанцев российские военные, по-видимому, добились того, чтобы их выход из Тессалита проходил непублично, пишет Le Monde. В обоих случаях их сопровождали бойцы повстанческих сил, и отход прошел без инцидентов, говорится в публикации.

Аналогичный сценарий ожидается и в Агельхоке, сказал представитель FLA. «Офицеры "Африканского корпуса" регулярно контактируют с представителями FLA и JNIM. Они говорят, что уходят, но им нужно немного времени, чтобы собрать технику. Процесс затягивается, но они понимают, что обязаны уйти. Наши силы окружили Агельхок. Либо они [военные "Африканского корпуса"] сотрудничают, либо будут уничтожены», — сказал представитель повстанцев.

По данным членов FLA, за последние дни десятки малийских военнослужащих из гарнизонов Кидаля, Тессалита и Агельхока дезертировали или покинули регион, переодевшись в гражданскую одежду. Их российские союзники, по всей видимости, предпочитают организованное отступление, чтобы избежать потерь, пишет Le Monde.

В Мали остаются около 2500 российских военных, и признаков их полного вывода из страны нет. По словам французских военных источников, теперь задача «Африканского корпуса» — сосредоточить силы в центральной и южной частях страны, чтобы защитить режим генерала Ассими Гоиты и удержать его у власти.

▪️Отступление российских военных может свидетельствовать о том, что в Кремле не хотят повторения событий конца июля 2024 года в Тин-Заутине на севере Мали, когда в засаде, устроенной джихадистами и сепаратистами, были убиты как минимум 84 наемника «ЧВК Вагнера» — предшественника «Африканского корпуса», следует из публикации Le Monde.

