Белорусам стала доступней виза еще одной страны ЕС 5.05.2026, 11:59

Подача в Минске.

Еще одна страна ЕС будет выдавать визы белорусам. Речь идет о Швеции. Об этом сообщило посольство скандинавской страны в Facebook.

Швеция смогла достигнуть соглашения по визовому вопросу с Венгрией.

- С 4 мая 2026 года граждане третьих стран, включая граждан Беларуси, желающие подать заявление на краткосрочную визу типа C, должны обратиться в посольство Венгрии в Минске, – говорится в сообщении.

Ранее, чтобы оформить визу в Швецию, можно было самостоятельно явиться в консульство Эстонии, чтобы подать весь требуемый список документов.

