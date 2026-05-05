В КНДР дети элиты тайно «подсели» на западную культуру 1 5.05.2026, 12:04

Ким Чен Ын не может остановить распространение иностранной культуры.

Правозащитная организация «Transnational Justice Working Group» (TJWG) заявляет о резком росте числа казней в Северной Корее, связанных с распространением иностранной культуры, религии и так называемых «суеверий», пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По данным отчета, основанного на интервью с 880 перебежчиками, с января 2020 года по декабрь 2024 года в КНДР были казнены 153 человека. Это почти на 250% больше, чем за аналогичный период до закрытия границ в 2020 году.

Особенно заметен рост смертных приговоров за хранение и распространение зарубежного контента — южнокорейских сериалов, фильмов, музыки, а также религиозных материалов, включая Библию. Если ранее основным тяжким преступлением считалось убийство, то теперь, по данным отчета, все чаще применяются наказания за «идеологические нарушения».

Эксперты отмечают, что внутри страны продолжает распространяться иностранная культура, несмотря на жесткие репрессии. По словам правозащитников, даже дети северокорейской элиты в городах активно потребляют контрабандный контент из Южной Кореи и США.

В докладе также упоминаются случаи публичных казней за просмотр и распространение зарубежных сериалов и музыки. В одном из эпизодов, как утверждается, была казнена женщина, связанная с высокопоставленным чиновником, а ее семья отправлена в лагеря.

Правозащитники считают, что режим Ким Чен Ына все чаще использует насилие как основной инструмент контроля, поскольку идеологическое влияние ослабевает на фоне доступа населения к внешней информации.

Также критикуется запрет в Южной Корее на отправку пропагандистских материалов через границу с помощью воздушных шаров, который, по мнению активистов, ограничивает доступ северокорейцев к информации о внешнем мире.

Официального подтверждения всех приведенных данных из Пхеньяна не поступало.

