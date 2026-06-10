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Cпрос на акции SpaceX превысил предложение почти в четыре раза

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  • 10.06.2026, 11:00
Cпрос на акции SpaceX превысил предложение почти в четыре раза

Объявление цены ожидается в четверг вечером.

Компания SpaceX Илона Маска, по словам источников, привлекла спрос со стороны ‌инвесторов более чем в $250 миллиардов в рамках IPO, которое может стать крупнейшим в истории - значительно больше цели компании в $75 миллиардов.

Спрос превышает ‌размер размещения примерно ‌в 3,5-4 раза, сообщили источники. Фонды, инвестирующие только в длинные позиции, подали, ‌по словам одного из источников, крупные заявки.

Спрос со стороны инвесторов ‌может измениться до объявления цены IPO, которое ожидается в четверг вечером. Объем заявок дает представление ‌об интересе инвесторов, а не итоговом распределении, которое будет определено при установлении цены размещения.

Источники добавили, что некоторые крупные институциональные инвесторы, как правило, подают заявки на позднем этапе IPO. Источники говорили на условии анонимности в связи с конфиденциальностью этой информации.

SpaceX не дала ‌незамедлительного ответа на просьбу ‌о комментарии.

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