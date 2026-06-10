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В Бресте на асфальте появились указатели на Беловежскую пущу, Брестскую крепость и белорусско-польскую границу

  • 10.06.2026, 21:03
В Бресте на асфальте появились указатели на Беловежскую пущу, Брестскую крепость и белорусско-польскую границу
Фото: Брестский городской исполнительный комитет

Фотофакт.

В Бресте на асфальт нанесли специальную дорожную разметку, чтобы туристам было проще ориентироваться. Об этом сообщил Брестский городской исполнительный комитет.

Указатели на Беловежскую пущу, Брестскую крепость и белорусско-польскую границу нанесли в двух оживленных точках города: у Стелы (в районе павильона встречи делегаций) и на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта.

Фото: Брестский городской исполнительный комитет
Фото: Брестский городской исполнительный комитет

«Для реализации этой задачи применялись передовые технологии компании. Знаки наносились на проезжую часть с помощью дорожного принтера „Стимограф“ с использованием холодного пластика структурным способом. Такое решение обеспечивает высокую износостойкость и отличную видимость разметки в любых погодных условиях», — рассказали в исполкоме.

Подобные указатели планируется нанести еще на нескольких городских дорогах.

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