Директор «Камволя» позавидовала эфиопам 4 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

13.06.2026, 11:46

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Иллюстрационное фото

Завод и Лукашенко как исторические неудачники.

Татьяна Лугина не зря руководила комбинатом «Камволь» семь месяцев. Она пока не в курсе, что с этим «Камволем» делать, но зато точно, знает, кто виноват.

Исторический неудачник

Когда в 2012 году Лукашенко приехал на «Камволь» предприятие находилось в ужасающем положении. Стекла разбитые, стены нештукатуренные, станки старые. Не говоря уже про финансовое состояние. Долги комбината на тот момент составляли 3 млн долларов.

«Камволь» срочно надо было спасти. И Лукашенко занялся его спасением.

«Предприятие мы сделаем, я вам обещаю, к следующей зиме. Либо восстановим это, либо сделаем новое. Но я больше придерживаюсь того, чтобы восстановить это», - пообещал он в 2012 году.

К следующей зиме - это Лукашенко, конечно, сказал сгоряча. К следующей зиме не получилось. Но усилия были не напрасны. На конец 2025 года долги Камволя составляли уже около 80 млн долларов.

«Комбинат» даже пришлось на время остановить. Отчасти из-за долгов, а отчасти потому, что там протекала крыша. Причем, прямо над станками, на которых, собственно,производят ткани. То есть до начала спасения – 3 миллиона долгов и разбитые стекла. Спустя 12 лет 80 миллионов долгов и дырявая крыша.

Правда, погибнуть комбинату все-таки не дали. В октябре 2025 года Лукашенко назначил новым директором бывшую руководительницу концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину и поручил ей все исправить. Назначил не зря. Лугина разобралась, кто во всем виноват. Правда, не сама. Помогли гости из далекой Индии.

Рабы должны работать

У индийского бизнесмена Лугина попросила его поделиться работниками. А он делиться не захотел. Даже на время.

«На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но не могу, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп», - сказала Лугина.

То есть испугался, что беларусы его работников дурному научат. Восьмичасовому рабочему дню и всяким другим социальным глупостям. И тут у Татьяны Лугиной открылись глаза. Опять же, перед этими глазами есть живой пример. Потому что на «Камволе» сейчас трудится 13 граждан Эфиопии и эти эфиопы не заикаются ни про какие свои социальные права, а только говорят «нам хлеба не надо, работу давай».

Поэтому Лугина поняла, что вся проблема в белорусах. Потому что белорусы ленивые, и вместо чтобы работать «интенсивно, напряженно, сосредоточенно, внимательно» они, понимаешь, разговоры с соседями разговаривают, а еще, бывает, чай пьют.

А когда знаешь, кто виноват, то дальше уже легко. Потому что сразу становится понятно, что надо делать. Надо запретить пить чай.

«Комната отдыха закрыта на ключ - нет доступа к кипятку вне обеда (обед всего 20 минут за всю смену), заварить крепкий чай или кофе не получится», написала одна из работниц предприятия на сайте.

При этом нормы выработки увеличили, время обеда установили в двадцать минут. То есть создали все условия для того, чтобы работники «Камволя» не могли отвлекаться на всякие глупости, а могли вместо этого больше работать. Правда, не очень понятно, зачем.

Где же успех?

Когда Лукашенко начинал модернизацию «Камволя», там в год производили 2 миллиона погонных метров ткани. Лукашенко сказал, что надо производить 6 миллионов, и будет вам тогда счастье. Шесть миллионов производства, если верить официальным отчетам, уже есть, а счастья все равно нет.

При этом до 2017 года на модернизацию предприятия потратили 110 миллионов долларов. Потом тоже тратили. Например, в 2024 году «Камволь» получил кредитов и госсубсидий на 50 миллионов рублей.

«Установили лучшие европейские машины для переработки шерсти. Нам не стыдно показать производство высоким гостям из любой точки мира», - говорила Лугина в апреле этого года.

Ну видно же, что не зря люди старались. Главное, что теперь есть, что показать высоким гостям, чтобы не было перед ними стыдно. То есть, все было не напрасно. Мы - молодцы.

«Когда наши цехи посещают делегации из стран Азии, по лицам визитеров видим, насколько они удивлены тем, что в Беларуси есть такого уровня высокотехнологичное производство», - сказала Лугина.

И я думаю, что они действительно удивляются. Во-первых, потому что не могут понять: а, собственно, нафига? А во-вторых, как при таких затратах и таких возможностях власти умудрились довести комбинат до такого состояния, когда там крыша протекает, потому что денег на починку крыши у завода нет. Несмотря на все потраченные на него миллионы.

Хотя, на самом деле, именно благодаря потраченным миллионам этих денег сейчас и нет. Сейчас долги предприятия в пять раз больше, чем его годовая выручка. То есть шансов отдать эти долги у «Камволя» нет. Примерно никогда. Даже если заставить людей работать по 12 часов в сутки.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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