Кто на самом деле виновен в проблемах «Камволя»? 9.06.2026, 15:06

На завод почему-то не рвутся ткачихи из Польши или Литвы.

Белорусы снова не угодили лукашенковским управленцам. В этот раз глава минского «Камволя» Татьяна Лугина в эфире госТВ пожаловалась на низкую интенсивность труда соотечественников, которая якобы негативно сказывается на показателях предприятия, пишет «Салiдарнасць».

«Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать», — сказала она.

И привела в пример иностранных работников:

Я всем говорю, работаем мы много иногда не потому, что руководители заставляют остаться, в субботу выйти, потому что мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем. Интенсивно, напряженно, сосредоточенно, внимательно.

Поэтому вот у нас есть эфиопы, которые, по нашим меркам, за приемлемый уровень оплаты выполняют эту работу и чувствуют себя великолепно. И первое время опять же говорили: «Дайте больше работы, дайте больше работы». То есть люди из тех стран работают очень много.

Эфиопов руководительнице «Камволя» показалось мало, и она рассказала о беседе с «бизнесменом мирового масштаба» из Индии, владельцем текстильной фабрики.

По ее словам, собеседник отказался присылать своих сотрудников в Беларусь для обмена опытом: «Вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно. Я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп».

И, наверное, чтобы упредить возможные возражения, чиновница напомнила о «социально ориентированном государстве». Добавив, что «не каждый до конца понимает, в каком счастье мы живем, работая по 8, а то иногда и меньше часов, и зная все условия труда, которые нам должны соблюсти».

Одним словом, раздевайтесь и работайте, желательно по 12 часов.

Упрекнув белорусов в очередном грехе, как это водится у белорусских чиновников, Татьяна Лугина «забыла» несколько важных деталей во всей этой истории.

Например, об уровне зарплат в Эфиопии, где в столице хорошим заработком считается пара сотен долларов, а в провинции приходится довольствоваться суммами в разы меньше.

Неудивительно, что, увидев далеко не самый большой минский заработок, эфиопские работники попросили больше работы. К слову, о зарплатах на «Камволе»: как узнало Зеркало, в среднем они в 1,5, а то в 2 раза ниже, чем по Минску.

Кроме того, на минский «Камволь» почему-то не рвутся ткачихи из Польши или Литвы. Что-то не прельщает их счастливая жизнь в нашем «социально ориентированного государства».

В Индии на самом деле работают по 12 часов, а то и больше. Но готова ли Лугина платить своим работникам сверхурочные? А выделять дополнительный оплачиваемый отпуск?

И снова вопрос: а почему мы должны ориентироваться именно на этот пример, а не на опыт близких к нам европейских стран, взявших курс на сокращение рабочих смен?

И самое главное. Как так получилось, что предприятие, которое ценой бюджетных миллионов якобы лично спас Лукашенко, сегодня прозябает в долгах?

Почему Лугиной спустя полтора десятка лет «спасательной операции» снова приходится «вытаскивать» отрасль?

Но вряд ли мы услышим ответы на эти вопросы. Ведь куда проще обвинить во всех грехах секонд-хенды и белорусов, не торопящихся работать и охочих до иностранных брендов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com