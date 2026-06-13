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Лукашенко прикусил язык

  • Телеграм-канал «Письма к дочери»
  • 13.06.2026, 12:55
Лукашенко прикусил язык

«За неделю ни одно НАТО, ни одна Украина, ни одна Армения в телевизоре не пострадали».

Как все-таки похорошело за эти дни в Крыму. Прямо наступило счастливое советское прошлое, о котором некоторые так давно мечтали. И вот вам пожалуйста — мечты сбываются. Машин нет, гречки нет, сахара нет. Живи, радуйся и организуй желающим ностальгические туры.

Там еще, правда, уже и дороги почти нет. Поэтому, может, не у всех желающих получится доехать. Так что надо активнее подсуетиться. Пока еще кто-нибудь может доехать. А то для кого потом вы будете организовывать эти ностальгические туры? Разве что для тех, кто не сумел уехать. Но, с другой стороны, когда-нибудь эти дороги же откроются.

Правда, некоторые умные люди, которые разбираются в современных стратегиях и тактиках, говорят, что эти дороги могут открыться в обратную сторону. В смысле закрывались дороги в Россию, а откроются уже в Украину.

Поэтому любителям ностальгировать по советскому прошлому лучше, может, долго не тянуть. В конце концов, если так дальше пойдет, то ностальгировать по советскому прошлому в отдельно взятых регионах России можно будет не хуже, чем сейчас в Крыму.

Вот неудивительно, что, глядя на все это, кое-кто в последнее время притих. Заметь, за неделю ни одно НАТО, ни одна Украина и даже ни одна Армения от истекающего гаранта в телевизоре ни разу не пострадали.

Когда такое было в последний раз? А потому что кое-кто переживает острый когнитивный диссонанс. Раньше у него Россия была «обязательно выиграет», потом «не может проиграть», а теперь «кто ее знает?». Теперь желательно как-то не проиграть вместе с ней. Чтобы обошлось без аннексий и контрибуций.

А попробуй ты не проиграть, когда друг Путин не умеет останавливаться. Я, кстати, не уверен, что друг Путин все еще сам верит в свое светлое будущее. Ну, то есть, скорее всего, конечно, верит, но это уже не точно.

Просто друг Путин так глубоко влез в эту войну, что сам он уже не может из нее вылезти. А достать его оттуда некому.

Потому что, когда Путин вылезет из войны, его там встретят 800 тысяч пока еще недобитых ветеранов СВО. И у этих пока еще недобитых ветеранов СВО будут вопросы.

А когда они ответят себе на вопрос «кто виноват?», у них может появиться ответ на вопрос «что делать?». И вряд ли этот ответ будет приятным для верховного главнокомандующего.

Поэтому Путин будет тянуть время и надеяться, что оно как-нибудь само все устроится. И истекающий гарант будет тянуть время вместе с ним и посматривать на сторону. А Крым будет и дальше хорошеть. А вместе с Крымом будут хорошеть отдельно взятые регионы России. И в конце концов ответы на вопросы «кто виноват?» и «что делать?» все равно появятся, сколько ты не оттягивай.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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