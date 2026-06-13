Удар по Чебоксарам: «Фламинго» разнесли завод, скрытый металлической клеткой 13.06.2026, 13:09

«Защита» российсому оборонному предприятию не помогла.

Украинские силы нанесли ракетный удар по оборонному (предприятию в российских Чебоксарах ), которое, по данным спутниковых снимков, было дополнительно защищено металлической сеткой («клеткой») от атак беспилотников. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на спутниковые данные и открытые источники.

Речь идет о заводе «Прогресс», расположенном в Чувашии более чем в 900 километрах от линии фронта. Предприятие производит электронные компоненты для российских систем вооружения.

По данным американской компании пространственного анализа Vantor, часть здания завода была накрыта металлической конструкцией для защиты от ударов беспилотников. Такие «антидроновые» сетки Россия активно использует для прикрытия военных и энергетических объектов.

Впрочем, спутниковые снимки и видео с места событий свидетельствуют о значительных повреждениях здания после удара.

Украина применила крылатые ракеты

По сообщениям, удар по заводу был нанесен крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» украинского производства. Это стало одним из первых публично зафиксированных случаев использования этого типа вооружения в боевых условиях.

Ракета, по заявленным характеристикам, имеет дальность полета более 2900 километров и боевую часть весом более тонны.

Украинские военные заявляют, что ВНИИР «Прогресс» является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для российских высокоточных систем вооружения – в частности, дронов «Шахед», ракет «Калибр» и «Искандер».

Предприятие уже неоднократно становилось целью ударов в течение прошлого года, что, по оценкам аналитиков, свидетельствует о системных попытках Украины нарушить российские цепочки поставок компонентов для оружия.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что повторные атаки по этому объекту демонстрируют растущую способность Украины наносить длительные удары по ключевым военным предприятиям в глубоком тылу России.

В то же время расширение использования «антидроновых» конструкций в РФ, по их оценкам, свидетельствует о растущей уязвимости таких объектов перед новыми типами украинского вооружения.

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