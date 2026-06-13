«В Минске зарплаты по 3000? Нет, вот вам реалии» 13.06.2026, 13:13

Белоруска показала расчетник водителя госпредприятия за май.

Белоруска показала в Threads расчетный лист водителя, работающего в бюджетной организации, и возмутилась тем, что зарплата далека от средней для столицы.

На фото видно, что расчетный лист составлен для сотрудника транспортного управления, работающего водителем 3-го класса 1-го разряда. За месяц при норме 159 часов он отработал 195,5, пишет «Зеркало».

Фото: Threads / polina_eremko

Всего ему начислили 1 848,50 рубля. Из этой суммы удержали 18,49 рубля профсоюзного взноса. Вычли также отчисление в пенсионный фонд в размере 1% (18,49 рубля), 232,12 рубля подоходного налога и 500 рублей аванса. К выплате работнику осталось 1 079,4 рубля.

— Как вам такие зарплаты в Минске? Спросите, где, — в бюджете. Вот так вот ценят у нас людей. В Минске зарплаты по 3000? Нет, вот вам реалии, — написала автор поста.

В комментариях мнения разделились: кто-то считает, что просто нужно сменить работу, другие отмечают, что это не поможет, потому что в целом в стране низкие зарплаты, часть пользователей высказала мнение, что нужно искать несколько работ:

«И что вы хотите этим показать? Есть зарплаты как маленькие, так и большие, это вполне нормально, никто не заставляет работать за 1000 рублей. Только если ничего не умеете и не хотите развиваться. Даже для тех, кто не умеет, есть работа кассиром за 2000−2500 или грузчиком».

«Поражаюсь комментаторам. Человек выложил свой расчетный не с целью, чтобы его тут учили, где работать, сколько работать и как работать. Нам говорят, что з/п в Беларуси ±2100 (подчеркиваю, в стране), а тут в столице даже до 1200 не дотягивает».

«Серьезно? Всегда есть выбор работать или в носу колупаться. Не нравится зарплата — ищи другую работу. Мой бывший как-то работал водителем, в 16.20 уже ехал домой и его две задачи было: утром булочки привезти и поспать до обеда. Так и получал он на тот момент минимальную з/п и работать нигде не хотел. Люди сами руководят своей жизнью, и в нынешних реалиях есть из чего выбирать».

«Тут сидят все богатые, мультимиллионеры. И работы «хватает», и зарплаты «большие».

«И работу сменить на более высокооплачиваемую как нечего делать… А по факту сколько здесь постов, что люди месяцами безрезультатно работу ищут».

«Это средняя 3000, а у кого-то вот так, у кого-то 10 000».

«Сколько лет вы отдали на освоение профессии водителя, чтобы требовать з/п на уровне высококвалифицированных специалистов? Идите, отучитесь на врача, учителя и получайте столько же, отдав при этом годы жизни на образование».

«Зарплата, конечно, небольшая. Но, по моему мнению, если вам мало, то найдите еще подработку. Я девушка, но я работаю в трех местах, каждый день, и по субботам, один выходной — воскресенье! В восемь утра ухожу и в 21.30 (а иногда и позже) прихожу. Я не буду писать свою з/п, но она значительно выше. А вы сидите на одном месте, значит, вас все устраивает!»

«Прямо сейчас в Минске есть вакансии в торговле (сеть «Корона»). Для женщин кассир — 2044 на руки. Для мужчин грузчик — 2258 на руки (в объявлениях з/п указана выше — это до вычета налогов). Вы, вроде, свободный человек, и сами решаете, где вам работать. Хотите получать больше — вперед. Те, кому принципиально работать за рулем, могут пойти в такси — там, как ни странно, выходит сильно больше тысячи. Ныть-то к чему? Вас там силой держат за тысячу?»

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