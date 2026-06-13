Китай без боя берет Дальний Восток 6 13.06.2026, 17:07

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Чем дольше длится война, тем сильнее Россия зависит от Пекина.

Путин, начавший полномасштабное вторжение в Украину под лозунгами восстановления имперского величия России, в конечном итоге может войти в историю как политик, сделавший Россию экономическим вассалом Китая. Такое мнение в колонке для The Hill высказал научный сотрудник британского аналитического центра Henry Jackson Society Дэвид Кириченко.

Автор публикации утверждает, что война против Украины не только истощает российскую экономику и военный потенциал, но и усиливает влияние Пекина на Москву. По его словам, Кремль пытается демонстрировать миру образ равноправного союза между Россией и Китаем, однако реальная ситуация выглядит иначе.

Как отмечает Кириченко, чем дольше длится война, тем сильнее Россия зависит от Китая в экономическом, технологическом и стратегическом плане. Он подчеркивает, что Пекин постепенно наращивает поддержку российской военной машины, одновременно получая все больше рычагов влияния на своего партнера.

В статье говорится, что сегодня Россия в значительной степени полагается на Китай в поставках электроники, промышленного оборудования, автомобилей и технологий двойного назначения. Западные санкции и разрыв со многими международными рынками, пишет автор, фактически сделали Китай главной экономической опорой Москвы.

Особенно заметной эта зависимость становится в энергетической сфере. Кириченко обращает внимание на то, что Пекин до сих пор не согласовал реализацию газопровода «Сила Сибири-2», который имеет критическое значение для России после потери значительной части европейского рынка газа. Китай продолжает требовать существенных скидок, используя ослабленные позиции Кремля.

Автор также обращает внимание на изменения, происходящие на российском Дальнем Востоке. Из-за демографических проблем и нехватки инвестиций регион все больше интегрируется в экономическое пространство Китая. В некоторых районах Сибири и Дальнего Востока местные жители и чиновники уже рассматривают Пекин как источник решений для проблем, которые Москва не способна решить самостоятельно.

«Китаю не нужно формально аннексировать российскую территорию, чтобы доминировать над ней. Экономическая зависимость, финансовые рычаги и региональная интеграция могут достичь того, для чего когда-то требовалось военное завоевание», – заключает эксперт.

Автор отмечает, что даже в случае новых территориальных завоеваний в Украине Россия может столкнуться с катастрофическими долгосрочными последствиями. По его убеждению, разрыв экономических связей с Европой ради имперских амбиций все сильнее привязывает Москву к отношениям, в которых решающее слово принадлежит Пекину.

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