Москва сдает Кубу 2 Виктор Таран

13.06.2026, 17:21

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Кремль стремительно превращается во второсортного игрока.

Москва вновь теряет союзника. На этот раз речь идет об одном из старейших и наиболее символичных оплотов советского, а затем и российского влияния в Западном полушарии – кубинском режиме.

Картина, разворачивающаяся на Карибах, красноречиво свидетельствует о глубокой деградации России как глобального игрока.

Администрация Трампа давно перешла от многолетней стратегии санкционного сдерживания к решительным шагам, направленным на полную ликвидацию коммунистического анклава у своих берегов.

Энергетическая блокада острова, усугубленная падением режима Мадуро в Венесуэле, уже довела кубинскую экономику до коллапса и тотальных блэкаутов. Теперь Вашингтон открыто заявляет о своих военно-политических намерениях. Трамп прямо заявил, что целью США является смена государственного строя на Кубе, окончательно отбросив любые дипломатические условности.

Пентагон подкрепляет слова делами. Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz развернута в непосредственной близости от острова. Кто-то говорит, что это лишь имитация силы, кто-то – что это подготовка к реальной силовой операции, остановить которую Гаване просто нечем. Но при любом сценарии кубинский режим остается без помощи со стороны России или Китая.

Осознание того, что «большой брат» из Москвы не придет на помощь, вызвало в кубинском руководстве настоящую панику. Режим, оказавшийся в полной изоляции, пытается переложить задачу выживания на плечи измученного голодом и дефицитом населения. Жителям острова раздают оружие и призывают готовиться к возможному вторжению.

Однако попытка вооружить гражданских легким стрелковым оружием против высокотехнологичной американской армии – это, на мой взгляд, агония обреченного режима. Ведь никто не имеет гарантии, в кого это оружие выстрелит завтра.

А что же Кремль? Пока американские эсминцы окружают остров, вся «поддержка» со стороны России свелась к принятию очередного бессмысленного документа в стенах Госдумы.

Депутаты внесли проект заявления в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы, где апеллируют к международному правопорядку и выражают «особую озабоченность» развертыванием авианосной группы в Карибском море. На этом реальные ресурсы и возможности Москвы исчерпаны.

Россия, измотанная собственными военными авантюрами и жесткой международной изоляцией, просто не имеет ни экономического потенциала, ни военных возможностей для проецирования силы в Карибском море. Она не способна отправить к берегам Кубы флот или предоставить современные системы ПВО. Куба оставлена один на один с Вашингтоном.

И это уже не первый подобный случай. Именно такая судьба постигла режим Асада в Сирии, которого Москва в итоге не спасла. Именно так Россия «поддержала» Армению во время потери Карабаха. Именно так она «помогает» Беларуси, которая все глубже превращается в узкую буферную зону без какого-либо реального суверенитета. Каждый раз схема повторяется. Сначала громкая риторика о «стратегическом партнерстве» и «братстве народов», а затем полная беспомощность в момент реального кризиса.

Вся многолетняя риторика о социалистическом братстве и стратегическом партнерстве обесценилась в тот момент, когда США перешли к реальным действиям. Цена гарантий безопасности от Москвы оказалась ниже стоимости бумаги, на которой Госдума печатает свои заявления.

Россия стремительно превращается во второсортного игрока, неспособного защитить даже самых давних союзников. И чем дальше, тем больше это становится очевидным для всего мира.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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