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Россия попала в «список позора»

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  • 23.06.2026, 7:37
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Россия попала в «список позора»

Наряду с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

Россия уже четвертый год подряд фигурирует в списке ООН государств и группировок, причастных к грубым нарушениям прав детей в ходе вооруженных конфликтов. Таким образом, агрессор находится в одном списке с ИГИЛ, «Аль-Каидой» и ХАМАС.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на очередном заседании Совета Безопасности организации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Мельник заявил, что таким образом Россия входит в «эксклюзивный клуб убийц детей» и виновников сексуального насилия, связанного с вооруженными конфликтами.

Поэтому постоянный представитель Украины призвал отстранить РФ от участия в миротворческих операциях Организации.

«Чувствуете ли вы себя комфортно, сидя за одним столом с государством-членом, чьи вооруженные силы несут ответственность за подтвержденные широкомасштабные и систематические военные преступления против детей, а также за преступления сексуального насилия? Я - нет. Мне это отвратительно», - сказал дипломат.

Мельник также сослался на последний доклад генерального секретаря ООН, согласно которому количество убитых и раненых украинских детей в результате действий российских войск выросло на 78%.

Кроме того, почти вдвое увеличилось количество атак на школы и больницы, а случаи препятствования оказанию гуманитарной помощи выросли более чем в восемь раз.

По данным ООН, только в прошлом году российская армия и связанные с ней формирования совершили 1899 подтвержденных грубых нарушений прав детей в Украине. В связи с этим генеральный секретарь ООН вновь включил российские силы в так называемый «список позора».

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