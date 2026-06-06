Дроны ВСУ атаковали ключевого разработчика торпед и подводного оружия в России 1 6.06.2026, 10:39

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Стали известны последствия нового удара по Петербургу и Ленинградской области.

Через несколько часов после заявления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме о необходимости укрепления российской ПВО украинские дроны (поразили ряд объектов в Петербурге и других регионах https://charter97.org/ru/news/2026/6/6/686730/). В ночь на 6 июня беспилотники атаковали, как пишет Astra, НИИ Морской теплотехники в Ломоносове — ключевого разработчика морского подводного оружия, включая торпеды. Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил жителей не выходить из домов и заявил о блокировке мобильного интернета из-за массированных атак. В Петергофе дроны, судя по кадрам с поднимающимся дымом, атаковали местную нефтебазу (располагает 11 резервуарами общим объемом 8000 кубометров).

Также под удар снова попал Кронштадт, где находится одна из ключевых военных морских баз РФ на Балтике. Согласно анализу Astra, мог быть атакован Кронштадтский морской кадетский военный корпус. После этого власти перекрыли примыкающую к училищу улицу. Над Ленобластью ночью был перехвачен 141 украинский дрон, отчитался глава региона Александр Дрозденко. Он также подтвердил «падение обломков» в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. В последнем был создан оперштаб. Украинские каналы пишут о пожаре и взрывах на территории в/ч 81263 — 7082-й технической минно-торпедной базе вооружения ВМФ. Помимо этого, под удар попала нефтебаза «Полтавская» в Краснодарском крае, на объекте вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы и местные власти. Огонь охватил 5000 кв. м, предварительно, никто не пострадал. Нефтебаза имеет 28 емкостей общим объемом почти 15 000 кубометров, в которых хранятся бензины АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо.

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