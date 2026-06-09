Названы три специальных напитка, которые нужно пить летом 3 9.06.2026, 8:20

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Для здоровья и легкости организма.

Летом организм особенно нуждается в поддержке: жара, изменение питания, обезвоживание и стресс могут провоцировать скрытые воспалительные процессы. Один из простых способов помочь телу — добавить в ежедневный рацион противовоспалительные напитки из натуральных ингредиентов.

Такие напитки не только освежают, но и могут поддерживать иммунную систему, улучшать пищеварение и уменьшать оксидативный стресс.

В Vogue.ua назвали три популярных варианта напитков, которые считаются самыми эффективными в летний сезон.

Напиток с куркумой (золотое молоко в холодной версии)

Куркума известна своими мощными противовоспалительными свойствами благодаря активному веществу куркумин. В летнем формате этот напиток можно готовить в качестве охлажденной версии с растительным молоком, льдом и небольшим количеством специй.

Такой напиток:

поддерживает естественные защитные функции организма;

может уменьшать воспалительные процессы;

способствует мягкой детоксикации.

Особенно полезно употреблять его во второй половине дня в качестве альтернативы сладким напиткам.

Матча как источник антиоксидантов

Матча — это зеленый чай в порошковой форме, содержащий высокую концентрацию антиоксидантов. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые являются одной из причин воспалений в организме.

В летний сезон матча часто употребляют в виде холодного латте с растительным молоком или льдом.

Преимущества:

поддержка энергии без резких скачков кофеина;

антиоксидантная защита клеток;

улучшение концентрации.

Овощные и зеленые соки

Свежие соки из овощей и зелени — еще один эффективный способ поддержать организм в жару. Чаще всего используют огурец, сельдерей, шпинат, петрушку и другие зеленые ингредиенты.

Такие напитки:

помогают увлажнять организм;

содержат витамины и минералы;

могут снижать уровень воспалительных процессов.

Важно употреблять их свежеприготовленными, без добавленного сахара.

Почему противовоспалительные напитки важны летом

В теплое время года организм легче обезвоживается, а пищевые привычки часто меняются в пользу более тяжелой или сладкой пищи. Это может повышать уровень скрытого воспаления.

Противовоспалительные напитки помогают:

поддерживать баланс жидкости;

улучшать работу пищеварительной системы;

уменьшать влияние оксидативного стресса;

поддерживать общее самочувствие.

Как правильно употреблять такие напитки

Чтобы получить максимальную пользу, следует придерживаться простых рекомендаций:

пить их регулярно, но без излишеств;

комбинировать со сбалансированным питанием;

избегать добавленного сахара;

выбирать натуральные ингредиенты.

FAQ

Какие напитки лучше всего уменьшают воспаление в организме?

Чаще всего к противовоспалительным относят напитки с куркумой, зеленый чай матча и свежие овощные соки, поскольку они содержат антиоксиданты и биоактивные вещества.

Можно ли пить противовоспалительные напитки каждый день?

Да, большинство таких напитков можно употреблять ежедневно в умеренном количестве, особенно если они приготовлены из натуральных ингредиентов без сахара.

Помогают ли противовоспалительные напитки похудению?

Они не являются прямым средством для похудения, но могут поддерживать метаболизм, уменьшать задержку жидкости и улучшать общее самочувствие, косвенно влияющее на вес.

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