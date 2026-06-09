У российских пропагандистов началась паника из-за Крымского моста

У российских пропагандистов началась паника из-за Крымского моста2
- 9.06.2026, 8:29
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В ближайшее время Украина может нанести системные удары.
Перерезание сухопутного коридора в Крым — это первая часть блокады полуострова. Следующим Украина начнет громить Крымский мост. Об этом в Telegram написал кремлевский Z-военкор Александр Коц, передает Dialog.UA.
По его мнению, «логика усилий» Сил обороны свидетельствует о планах полностью блокировать оккупированный полуостров. И ресурсы для этого у украинцев есть.
«У ВСУ сегодня есть не только Storm Shadow и ATACMS. Тактика противника изменилась: полное разрушение моста невозможно — но возможны еженедельные удары по пролетам и превращение моста в «ловушку», по которой логистика идет под постоянным огнем. И есть ощущение, что подготовка к атаке на Крымский мост идет прямо сейчас. Параллельно с попытками выбить нашу ПВО», — пишет Коц.
Он ожидает в ближайшее время ударов по Армянску и Перекопу — логистическим узлам, соединяющим Крым с оккупированным Югом Украины.
Параллельно продолжится «охота» на топливозаправщики и военные машины ВС РФ на сухопутном коридоре, активизируются удары по российской ПВО и аэродромам на полуострове.
Также, по мнению Коца, Украина осуществит комбинированный удар по Крымскому мосту «под какую-нибудь политическую дату или событие».
«Похоже, в Киеве всерьез решили дистанционно оформить блокаду Крыма», — констатировал пропагандист.