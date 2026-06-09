закрыть
9 июня 2026, вторник, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У российских пропагандистов началась паника из-за Крымского моста

2
  • 9.06.2026, 8:29
  • 4,682
У российских пропагандистов началась паника из-за Крымского моста

В ближайшее время Украина может нанести системные удары.

Перерезание сухопутного коридора в Крым — это первая часть блокады полуострова. Следующим Украина начнет громить Крымский мост. Об этом в Telegram написал кремлевский Z-военкор Александр Коц, передает Dialog.UA.

По его мнению, «логика усилий» Сил обороны свидетельствует о планах полностью блокировать оккупированный полуостров. И ресурсы для этого у украинцев есть.

«У ВСУ сегодня есть не только Storm Shadow и ATACMS. Тактика противника изменилась: полное разрушение моста невозможно — но возможны еженедельные удары по пролетам и превращение моста в «ловушку», по которой логистика идет под постоянным огнем. И есть ощущение, что подготовка к атаке на Крымский мост идет прямо сейчас. Параллельно с попытками выбить нашу ПВО», — пишет Коц.

Он ожидает в ближайшее время ударов по Армянску и Перекопу — логистическим узлам, соединяющим Крым с оккупированным Югом Украины.

Параллельно продолжится «охота» на топливозаправщики и военные машины ВС РФ на сухопутном коридоре, активизируются удары по российской ПВО и аэродромам на полуострове.

Также, по мнению Коца, Украина осуществит комбинированный удар по Крымскому мосту «под какую-нибудь политическую дату или событие».

«Похоже, в Киеве всерьез решили дистанционно оформить блокаду Крыма», — констатировал пропагандист.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников