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«Сидни Суидни» попросила деньги на билет в Беларусь

  • 9.06.2026, 13:29
«Сидни Суидни» попросила деньги на билет в Беларусь
Сидни Суини
Фото: Monica Schipper/Getty Images

И обещает жениться на белорусе.

Пользователь Threads опубликовал скриншот сообщения якобы от голливудской актрисы Сидни Суини, желающей приехать в Беларусь, и иронично поинтересовался у подписчиков, похоже ли оно на попытку мошенничества.

На опубликованном скриншоте неизвестный отправитель с американского номера представляется звездой сериалов «Рассказ служанки» и «Эйфория» Сидни Суини и просит деньги на поездку в Беларусь.

«Привет, я Сидни Суидни это мой левый номер. Я тебя очень лав ю. Пришли мне 800 долларс на билет в Беларусь. Я приеду и мы поженимся. Я настоящая», — говорится в сообщении якобы от звезды (орфография и пунктуация сохранены).

«Похоже на мошенников?» — иронично поинтересовался автор поста.

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