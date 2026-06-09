«Сидни Суидни» попросила деньги на билет в Беларусь 9.06.2026, 13:29

Сидни Суини

Фото: Monica Schipper/Getty Images

И обещает жениться на белорусе.

Пользователь Threads опубликовал скриншот сообщения якобы от голливудской актрисы Сидни Суини, желающей приехать в Беларусь, и иронично поинтересовался у подписчиков, похоже ли оно на попытку мошенничества.

На опубликованном скриншоте неизвестный отправитель с американского номера представляется звездой сериалов «Рассказ служанки» и «Эйфория» Сидни Суини и просит деньги на поездку в Беларусь.

«Привет, я Сидни Суидни это мой левый номер. Я тебя очень лав ю. Пришли мне 800 долларс на билет в Беларусь. Я приеду и мы поженимся. Я настоящая», — говорится в сообщении якобы от звезды (орфография и пунктуация сохранены).

«Похоже на мошенников?» — иронично поинтересовался автор поста.

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