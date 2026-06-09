«Сидни Суидни» попросила деньги на билет в Беларусь
- 9.06.2026, 13:29
И обещает жениться на белорусе.
Пользователь Threads опубликовал скриншот сообщения якобы от голливудской актрисы Сидни Суини, желающей приехать в Беларусь, и иронично поинтересовался у подписчиков, похоже ли оно на попытку мошенничества.
На опубликованном скриншоте неизвестный отправитель с американского номера представляется звездой сериалов «Рассказ служанки» и «Эйфория» Сидни Суини и просит деньги на поездку в Беларусь.
«Привет, я Сидни Суидни это мой левый номер. Я тебя очень лав ю. Пришли мне 800 долларс на билет в Беларусь. Я приеду и мы поженимся. Я настоящая», — говорится в сообщении якобы от звезды (орфография и пунктуация сохранены).
«Похоже на мошенников?» — иронично поинтересовался автор поста.