БГУ и БГПУ опубликовали стоимость платного обучения
- 13.07.2026, 19:44
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Суммы подросли.
В разгар приемной кампании вузы Беларуси продолжают публиковать цены платного обучения на 2026/2027 учебный год. Часть университетов сделала это еще в конце июня. Расценки в БГЭУ, БГУИР, БГМУ, БГТУ, БГУФК и БГУИЯ можно посмотреть здесь. А БГУ и БГПУ раскрыли суммы только сейчас.
Стоимость обучения в этих двух вузах по сравнению с прошлым годом увеличилась.
Сколько стоит платное обучение в БГУ
В БГУ первый курс на всех специальностях механико-математического факультета будет стоить 4879. Это на 319 больше, чем годом ранее. На биологическом факультете годовое обучение по любой специальности с первого по третий курс обойдется в 5935 (было – 5547). Специальности на экономическом факультете в год обойдутся в 6554 – на 428 дороже, чем раньше.
Еще дороже стоят специальности «правоведение» и «экономическое право» на юридическом факультете и «международное право» и «африканистика» на факультете международных отношений. Первый курс на них стоит 6818 (ранее – 6372).
Меньше всего платить придется обучающимся по специальности «белорусская/русская филология». Первый год обучения стоит 4297.
Стоимость платного обучения в БГПУ
В БГПУ имени М.Танка обучение на первом курсе по большинству специальностей стоит 4230 (было – 3952).
На факультете эстетического образования за обучение на первом курсе придется заплатить до 4890. Столько же и по специальности «художественное образование» (профилизация «дизайн образовательной среды»).
Полную информацию о стоимости обучения ищите на сайтах вузов.