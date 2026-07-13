Глава правительства Украины подала заявление об отставке

Глава правительства Украины подала заявление об отставке13
- 13.07.2026, 19:52
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Юлия Свиреденко получит новую должность.
Премьер-министр Украины Юлия Свиреденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
«В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко», - написал он.
По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
Он поблагодарил Свириденко за работу в чрезвычайно тяжелое для государства время.
Ранее сообщалось, что Свириденко предложили новую должность — она возглавит «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».
Свириденко возглавила Кабмин Украины год назад - 17 июля 2025 года Рада одобрила ее назначение. Премьером она стала после отставки Дениса Шмыгаля, который уже в правительстве Свириденко возглавил сначала Минобороны, а затем - Минэнерго.
До назначения премьером Свириденко занимала должность первого вице-премьера, министра экономики. Ранее - была заместителем руководителя Офиса президента Украины.