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Глава правительства Украины подала заявление об отставке

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  • 13.07.2026, 19:52
  • 1,272
Глава правительства Украины подала заявление об отставке
Юлия Свириденко
Фото: president.gov.ua

Юлия Свиреденко получит новую должность.

Премьер-министр Украины Юлия Свиреденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

«В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко», - написал он.

По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Он поблагодарил Свириденко за работу в чрезвычайно тяжелое для государства время.

Ранее сообщалось, что Свириденко предложили новую должность — она возглавит «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

Свириденко возглавила Кабмин Украины год назад - 17 июля 2025 года Рада одобрила ее назначение. Премьером она стала после отставки Дениса Шмыгаля, который уже в правительстве Свириденко возглавил сначала Минобороны, а затем - Минэнерго.

До назначения премьером Свириденко занимала должность первого вице-премьера, министра экономики. Ранее - была заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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