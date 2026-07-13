Под Слонимом растет крест из земли? 3 13.07.2026, 20:05

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фото: smartpress.by

Фотофакт.

Многие слышали про знаменитые растущие из земли кресты в древнем Турове. Smartpress.by показал еще один такой феномен.

Каменный крест буквально растет из земли неподалеку от деревни Савичи Слонимского района. По сведениям местных жителей, раньше из земли выступала только верхняя часть креста. Но с годами крест не перестает расти.

Расположен необычный памятник у дороги. По легенде, он был поставлен на месте захоронения священника.

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