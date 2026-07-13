Трамп назвал, кого хочет видеть на месте Линдси Грэма в Сенате США 3 13.07.2026, 20:07

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Дональд Трамп

Это назначение может повлиять на предстоящие выборы в США.

После смерти Линдси Грэма в США уже заговорили о его преемнике. Одной из главных кандидатур на вакантное место неожиданно стала сестра сенатора.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он рекомендовал губернатору Южной Каролины Генри МакМастеру назначить Дарлин Грэм временным сенатором.

«Я порекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, на должность временного сенатора от великого штата Южная Каролина. Это стало бы великолепной данью уважения Линдси, который очень ее любил!» – написал президент США.

Согласно законодательству Южной Каролины, губернатор имеет право самостоятельно назначить временного сенатора, выполняющего обязанности до проведения новых выборов.

Назначение имеет важное политическое значение, ведь временный сенатор станет кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах.

Не исключено, что предложение Трампа по Дарлину Грэм призвано не отдавать предпочтение ни одному из других потенциальных претендентов.

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