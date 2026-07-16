Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины 16.07.2026, 4:32

Александар Вучич

15 июля Вучич прибыл в Киев.

Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал глава государства.

Вучич добавил, что Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, Белград планирует активизировать участие в восстановлении одного из городов республики.

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