Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины
- 16.07.2026, 4:32
15 июля Вучич прибыл в Киев.
Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает агентство «Интерфакс-Украина».
«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал глава государства.
Вучич добавил, что Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, Белград планирует активизировать участие в восстановлении одного из городов республики.