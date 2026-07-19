Какая погода ждет белорусов в ближайшие три дня 19.07.2026, 9:12

Подробный прогноз синоптиков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 19 июля, а также в первые два дня на предстоящей неделе. Подробности пишет pogoda.by.

В воскресенье, 19 июля, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении, и неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха максимальная днем +23...+29°С, местами в юго-восточных районах страны +30°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

20 июля погодные условия будут определять активные фронтальные разделы, смещающиеся с территории Польши и Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы, днем возможен град. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11...+18°С, максимальная днем +19...+25°С, местами по стране до +27°С.

21 июля территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих по циркуляции циклона с центром над Литвой. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди; днем на большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7...+13°С, максимальная днем от +16°С по западу до +25°С по юго-востоку страны.

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