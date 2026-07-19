«Это все сильнее давит на Кремль» 19.07.2026, 16:32

1,198

Характер российско-украинской войны меняется.

Украина значительно расширила кампанию по применению морских и дальнобойных беспилотников, сосредоточив удары на российском судоходстве и энергетической инфраструктуре. Об этом пишет The Telegraph .

Эксперты считают, что такая стратегия усиливает экономическое давление на Москву и меняет характер войны. Параллельно Украина продолжает масштабные атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Как оказывается, безопасных регионов для российской инфраструктуры больше не осталось.

По оценке экспертов, значительная часть российских нефтеперерабатывающих мощностей временно выведена из строя. На этом фоне Россия уже ограничила экспорт нефтепродуктов и ищет возможности импортировать топливо.

В то же время временно оккупированная территория Крыма для путинского режима во всех ее плоскостях — на суше, в воздухе и на воде — уже не зона безопасного тыла для войск РФ. Наоборот, ситуация на полуострове четко демонстрирует тотальную уязвимость и беспомощность кремлевской диктатуры.

С таким заявлением выступили представители легиона «Свобода России». По их данным, только за последние 11 дней в акватории Черного моря было подбито и выведено из строя 42 судна российского флота, транспортировавших нефть и газ в Крым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com