Зеленский провел встречи с тремя генералами 19.07.2026, 16:19

Владимир Зеленский

Одна из главных тем переговоров – ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими военными: командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, из доклада Драпатого он узнал о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

- Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач, – отметил украинский президент.

Особое внимание в ходе бесед уделили выполнению договоренностей с партнерами и постоянному обеспечению поставок для защиты Украины. Главным приоритетом, заявил Зеленский, остается ПВО и полное выполнение контрактов на производство всех типов дронов.

Третья тема, которая была в поле зрения во время беседы, – Александровское направление фронта, активные действия украинских десантно-штурмовых войск, сообщил глава государства.

- Цени объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранению дефицита в поставках, – добавил он.

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