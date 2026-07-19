закрыть
19 июля 2026, воскресенье, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из русских ваш прах»: белоруску шокировали слова на болгарской косметике

4
  • 19.07.2026, 10:57
  • 1,764
«Из русских ваш прах»: белоруску шокировали слова на болгарской косметике

Оказалось, никакого политического подтекста нет.

Курьезный инцидент произошел в одном из магазинов профессиональной косметики Бобруйска. Белоруска попыталась вернуть товар из-за «зловещей» надписи на упаковке средства для волос.

Внимание покупательницы привлекла инструкция на иностранном языке. Женщина усмотрела в тексте фразу «из русских ваш прах». На упаковке бьюти-средства крупным шрифтом было написано болгарское словосочетание «ИЗРУСВАЩ ПРАХ».

В переводе с болгарского языка это означает всего лишь «обесцвечивающий порошок»:

Видеоролик с разборками в магазине мгновенно завирусился в TikTok и других социальных сетях, собрав сотни тысяч просмотров. Пользователи в комментариях активно шутят над ситуацией, отмечая, что базовое знание славянских языков могло бы уберечь нервную систему покупательницы от лишних потрясений.

@thisminsk Русский мир в умах беларусов? Женщина из Бобруйска увидела угрозу русским на упаковке краски для волос. Надпись на одном из иностранных языков она прочитала как «из русских ваш прах» и пошла требовать возврат. Продавцы пытались объяснить, что это обычный перевод слов «обесцвечивающий порошок», но женщину это не убедило, она пообещала отправить краску лично президенту. #новостибеларуси #новостибеларусь #бобруйск #беларусь ♬ оригинальный звук - This Minsk Media

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин