«Из русских ваш прах»: белоруску шокировали слова на болгарской косметике 4 19.07.2026, 10:57

1,764

Оказалось, никакого политического подтекста нет.

Курьезный инцидент произошел в одном из магазинов профессиональной косметики Бобруйска. Белоруска попыталась вернуть товар из-за «зловещей» надписи на упаковке средства для волос.

Внимание покупательницы привлекла инструкция на иностранном языке. Женщина усмотрела в тексте фразу «из русских ваш прах». На упаковке бьюти-средства крупным шрифтом было написано болгарское словосочетание «ИЗРУСВАЩ ПРАХ».

В переводе с болгарского языка это означает всего лишь «обесцвечивающий порошок»:

Видеоролик с разборками в магазине мгновенно завирусился в TikTok и других социальных сетях, собрав сотни тысяч просмотров. Пользователи в комментариях активно шутят над ситуацией, отмечая, что базовое знание славянских языков могло бы уберечь нервную систему покупательницы от лишних потрясений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com