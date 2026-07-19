«Из русских ваш прах»: белоруску шокировали слова на болгарской косметике

«Из русских ваш прах»: белоруску шокировали слова на болгарской косметике4
- 19.07.2026, 10:57
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Оказалось, никакого политического подтекста нет.
Курьезный инцидент произошел в одном из магазинов профессиональной косметики Бобруйска. Белоруска попыталась вернуть товар из-за «зловещей» надписи на упаковке средства для волос.
Внимание покупательницы привлекла инструкция на иностранном языке. Женщина усмотрела в тексте фразу «из русских ваш прах». На упаковке бьюти-средства крупным шрифтом было написано болгарское словосочетание «ИЗРУСВАЩ ПРАХ».
В переводе с болгарского языка это означает всего лишь «обесцвечивающий порошок»:
Видеоролик с разборками в магазине мгновенно завирусился в TikTok и других социальных сетях, собрав сотни тысяч просмотров. Пользователи в комментариях активно шутят над ситуацией, отмечая, что базовое знание славянских языков могло бы уберечь нервную систему покупательницы от лишних потрясений.
@thisminsk Русский мир в умах беларусов? Женщина из Бобруйска увидела угрозу русским на упаковке краски для волос. Надпись на одном из иностранных языков она прочитала как «из русских ваш прах» и пошла требовать возврат. Продавцы пытались объяснить, что это обычный перевод слов «обесцвечивающий порошок», но женщину это не убедило, она пообещала отправить краску лично президенту. #новостибеларуси #новостибеларусь #бобруйск #беларусь ♬ оригинальный звук - This Minsk Media