Чиновники отметили 3 июля без Лукашенко 3.07.2026, 17:26

Скриншот: reform.news

Диктатор отдыхает после турне.

На торжественной церемонии возложения цветов и венков к Кургану Славы на 3 июля не было Лукашенко. Присутствовали только премьер-министр Александр Турчин, глава так называемого совета республики Наталья Кочанова, глава верховного суда Андрей Швед, глава Нацбанка Роман Головченко, замглавы ВНС Александр Косинец, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

Торжественную речь прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

К Кургану Славы возложили венок от имени Лукашенко, а его пресс-служба распространила письменное поздравление. Год назад на такой же церемонии присутствовал Александр Лукашенко с тремя сыновьями.

Последнее сообщение пресс-службы Лукашенко вечером 2 июля было о том, что он вылетел из Мьянмы. Судя по данным сервиса flightradar24, самолет Лукашенко приземлился в Минске в 03:47 по белорусскому времени.

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