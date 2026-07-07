В Италии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России 7.07.2026, 16:06

Речь идет про бывшего сотрудника итальянской разведки и экс-унтер-офицера карабинеров.

В Риме задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Среди них — бывший сотрудник итальянской разведки и экс-унтер-офицер карабинеров, которого следствие считает ключевым участником предполагаемой схемы, пишет Le Figaro (перевод — сайт Charter97.org).

По данным карабинеров, мужчина мог действовать в интересах предполагаемого представителя российской разведсети. Следствие утверждает, что он собирал сведения через сеть из шести источников, среди которых были четыре действующих военных, занимавших должности с доступом к чувствительной информации.

По версии правоохранителей, участники этой группы с мая 2025 года могли передавать данные, связанные с государственной безопасностью Италии. За полученную информацию главный подозреваемый якобы получал денежное вознаграждение.

Второй задержанный также подозревается в сборе и передаче сведений, доступ к которым был ограничен. Подробности о его роли в расследовании пока не раскрываются.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о «нулевой терпимости» к подобным случаям и назвал произошедшее частью гибридного конфликта, направленного на ослабление государственных институтов и безопасности страны.

Расследование продолжается, а итальянские власти проверяют возможные связи подозреваемых с более широкой сетью, которая могла заниматься передачей закрытой информации.

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