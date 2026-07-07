Япония оставила РФ без авиатоплива 1 7.07.2026, 16:26

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Страна не разрешает его поставки ни напрямую, ни через посредников.

Попытки российских властей начать импорт топлива на фоне масштабного дефицита натолкнулись на противодействие Японии. Страна не разрешает его поставки ни напрямую, ни через посредников, заявил во вторник министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава. Об этом пишет The Moscow Times.

Россия готовится импортировать партию авиакеросина из японского порта Тиба, сообщил Reuters на прошлой неделе со ссылкой на трех знающих об этом человек. Предполагалось, что минимум 200 тысяч баррелей будут направлены в первой половине июля сначала в Южную Корею, а затем через цепочку посредников — в Россию. Но Акадзава заявил: запрет на экспорт в Россию распространяется и на поставки через третьи страны, и на перегрузку топлива в море.

Япония, действуя в координации с «большой семеркой» и другими представителями международного сообщества, в рамках санкций против России ввела запрет на экспорт в нее ряда товаров, «и авиационное топливо также подпадает под этот запрет», каким бы образом оно ни доставлялось, сказал министр.

По словам Акадзавы, его министерство принимает меры по предотвращению обхода санкций, уведомляя представителей промышленности, направляя предупреждения и обмениваясь информацией как с местными, так и с зарубежными органами власти:

- Мы будем и впредь осуществлять строгий экспортный контроль в сотрудничестве с другими странами, учитывая при этом международную обстановку.

Правительство России с июня запретило экспорт авиакеросина из-за украинских ударов, под которые теперь уже попали все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Несмотря на запрет, из-за дефицита оптовые цены на авиатопливо в прошлом месяце подскочили до рекордных отметок. «Речь идет о практически полном отсутствии предложения», — описывал источник «Коммерсанта» ситуацию на торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Тогда же некоторые крупные аэропорты, включая Махачкалу, Минеральные Воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород, стали ограничивать заправку самолетов. В конце июня о критической нехватке керосина заявила авиакомпания «Азимут» — один из крупнейших перевозчиков на юге России с базовым аэропортом в Ростове-на-Дону.

Помимо авиатоплива, в России не хватает бензина. Для борьбы с его дефицитом власти увеличили импорт из Беларуси, попросили о поддержке Казахстан (он согласился предоставить бензин лишь на полдня потребления в качестве гуманитарной помощи) и начали закупки в Индии.

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