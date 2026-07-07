Назван классический роман, который стоит прочитать современным молодым людям 7.07.2026, 17:10

Иллюстрация: bookbeat.com

Идеи произведения выглядят неожиданно современно.

В 2026 году культовому роману Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи» исполняется 75 лет. Обозреватель The Atlantic считает, что книга сегодня звучит особенно актуально для молодых мужчин, предлагая альтернативу агрессивным моделям мужественности, популярным в интернете (перевод — сайт Charter97.org).

Роман традиционно воспринимают как историю подросткового бунта и неприятия общества. Однако за образом Холдена Колфилда скрывается не только протест против лицемерия, но и четкие нравственные принципы — честность, уважение к другим, неприятие насилия и стремление защитить чужую невинность.

В эпоху, когда молодым людям все чаще навязывают культ силы, доминирования и внешнего успеха, герой Сэлинджера демонстрирует иной путь. Холден не стремится казаться сильнее других, не пытается произвести впечатление и считает важнее искренность, сострадание и ответственность.

Особое внимание уделяется отношению героя к девушкам: даже написанный в 1951 году роман показывает уважение к личным границам и осуждает давление, что выглядит неожиданно современно.

По мнению обозревателя, именно эти идеи, а не подростковый нигилизм, сделали «Над пропастью во ржи» произведением, которое спустя три четверти века по-прежнему способно говорить с новым поколением читателей.

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