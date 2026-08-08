97-летняя британка вновь установила мировой рекорд 3 8.08.2026, 15:36

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Фото: Эндрю Мэтьюз/Getty

Рекордсменка дала мудрый совет.

97-летняя Бетти Бромейдж из британского города Челтнем установила новый мировой рекорд Гиннесса как самая пожилая женщина, выполнившая полет на крыле самолета. Для нее это уже шестой подобный полет в жизни — первый она совершила в 87 лет, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Бромейдж вновь поднялась в воздух, закрепленная на крыле биплана, и побила собственный рекорд, установленный несколькими годами ранее. Полет длился около пяти минут и включал взлет и посадку.

Свое выступление женщина посвятила сбору средств для больницы Челтнема, где ей помогали после инсульта в 2025 году. «Они так хорошо обо мне заботились», — рассказала Бромейдж, отметив, что болезнь повлияла только на речь, но не сломила ее дух.

Перед полетом ее спросили, боится ли она экстремального трюка. «Нет, никогда не нервничаю. Я не такой человек. Что будет, то будет», — ответила она.

Бромейдж призналась, что не хочет отказываться от активной жизни. «Мне было бы просто скучно жить иначе. Я не могу водить машину, плохо вижу и иногда расстраиваюсь, поэтому хочу делать то, что мне еще доступно», — сказала она в интервью Би-би-си.

Главный совет 97-летней рекордсменки другим людям прост: она призывает не ограничивать себя и не считать невозможным то, что хочется попробовать. По ее мнению, вместо слова «не могу» лучше искать возможность действовать и двигаться вперед.

После успешного полета Бромейдж заявила, что уже думает о новом испытании. «Если через пару лет я все еще буду здесь, возможно, попробуем еще раз», — сказала она.

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