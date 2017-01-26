Минлесхоз: Бобры – это не только колбаса и тушенка, но и вкусный шашлык 9 26.01.2017, 14:44

Чиновники объяснили, почему все-таки будут делать мясные деликатесы из бобров.

- Во время одного из визитов нашей делегации в Литву нас угостили шашлыком. Мы думали, что едим баранину, а оказалось, бобра. При правильном приготовлении и со специями он очень вкусный. Поэтому мы и решили попробовать производить у нас колбасу и тушенку из него. Если такая продукция будет востребована, то лесхозы не только сами будут охотиться на бобра, но и покупать тушки у сторонних охотников. Сейчас одна стоит около 20 рублей, но цена может подняться, если будет спрос на мясо, - рассказал kp.by начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.

Когда-то бобр был редким животным, занесенным в Красную книгу Беларуси. Его мех был очень ценен, из него шили одежду. В белорусском Заславле даже пушно-меховая база была, которая занималась его обработкой. Постепенно бобровые шубы и шапки утратили популярность, мех стал не востребован, и количество бобров возросло.

Бобры портят дамбы и вредят сельским жителям

Как только идея с тушенкой и колбасой получила огласку, восстали зоозащитники и вегетарианцы. Они уже собрали более 12 тысяч подписей против этой затеи.

- Мало еды? Люди без бобров ходят голодные и печальные? Хватит и того, что люди других животных убивают, - пишет автор петиции.

- Сейчас в Беларуси численность бобра приблизилась к 59 тысячам особей. Это 81% от оптимальной его численности, - продолжает Сергей Шестаков. - Оптимальная численность - это количество охотничьих животных, которые могут жить на определенной территории и не наносить ущерба окружающей среде. В целом по республике численность бобра ниже нормы, но есть области, где этих животных больше, чем допустимо по нормам, к примеру, на Брестчине. Там из-за перенаселенности в последние годы бобры превратились в настоящую проблему. Они селятся на мелиоративных каналах, строят там плотины. От этого поднимается уровень воды, она выходит из берегов, топит поля, а иногда даже дома и хозпостройки сельских жителей. Кроме того, бобры выводят из строя дамбы и вредят лесу: по их вине сейчас подтоплено почти 3,5 тысячи гектаров. Поэтому мы должны регулировать количество этих животных.

На бобра запрещено охотиться бессистемно. Для того чтобы его добыть, рассчитывается численность и определяется конкретное число особей, которое можно изъять каждому охотничьему хозяйству. Кроме того, за этим следят различные контролирующие органы.

- Каждый год охотники по всей Беларуси без ущерба для популяции добывают около 9 тысяч бобров. Примерно пятую часть от этого количества добывают охотники лесхозов - 1750 особей. И только из 30% этой добычи теперь будут производить колбасу и тушенку. А пока охотники забирают добычу себе.

Численность бобра все равно нужно держать под контролем. И нет никакой разницы, как изъятых животных переработают. Даже когда будет налажено производство, на бобров не станут охотиться больше. Для этого их не будут специально разводить, расселять. Поэтому о каком-то ущербе популяции, варварстве речи не идет, - поясняет специалист Минлесхоза.

Производить деликатесы из бобра можно только осенью и зимой

- Мы не собираемся запускать огромное производство. Продукция из бобра не будет продаваться массово, как, к примеру, курица в гипермаркетах и даже как дичь. Бобр - это эксклюзивный товар. Мы его будем представлять как деликатес. Эта продукция может стать брендовой, - объясняет Сергей Шестаков.

Кроме того, колбаса и тушенка из бобрятины будет сезонным продуктом.

- Сезон охоты на бобра не круглогодичен, - поясняет специалист. - Он начинается 1 сентября и заканчивается 31 марта. Только в этот период может быть налажено производство. Мы уже разговаривали с крупными мясоперерабатывающими предприятиями. Они говорят, что не смогут реализовать нашу идею. Чтобы загрузить одну емкость производственной линии, необходимо большое количество бобра. За раз такую партию сформировать невозможно. Они посоветовали обратиться к небольшим, может, частным мясоперерабатывающим предприятиям, на которых производство возможно из небольших партий сырья.

Рецептура будущей продукции пока неизвестна, ее будет разрабатывать предприятие, которые займется переработкой. Однако в Минлесхозе сказали, что колбаса и тушенка из бобрятины может появиться на прилавках магазинов уже этой осенью.

Только в бобрятине содержится селен, и у нее самая низкая калорийность

- Мы сравнивали пищевую ценность мяса бобра с мясом различных видов животных: говядиной, свининой, мясом кролика и нутрии. По содержанию белка в 100 граммах бобр лидирует. А жиров, напротив, в нем наименьшее количество. То есть оно очень диетическое. Калорийность у бобрятины тоже самая низкая, - перечисляет Сергей Шестаков. - В нем множество полезных витаминов и микроэлементов. По содержанию кальция оно приравнивается к крольчатине, а по содержанию железа в два раза превосходит его. Также в бобрятине как ни в каком другом мясе, содержится селен. Этот элемент очень важен особенно для белорусов, потому что мы его недополучаем. Витаминов в мясе бобра тоже достаточно много. К примеру, С встречается только в нем и крольчатине.

Бобровая струя - и лекарство, и духи

Бобровая струя с давних времен считается лекарством от всех болезней. Специалисты говорят, что она целебна потому, что в рационе бобра больше ста различных трав. В Беларуси из нее делают лекарственный препарат, аналог «Виагры». Он не только оказывает общеукрепляющее, тонизирующее действие, но и повышает либидо у мужчин. Бобровая струя также используется в парфюмерии. Это ингредиент с мускусной ноткой.