Все, что нужно знать о референдуме в Каталонии 1.10.2017, 22:19

Фото: EPA

Голосование завершилось в 21.00 по минскому времени.

Мэр Барселоны Ада Колау потребовала от полиции немедленно прекратить применение силы против беззащитных демонстрантов, пишет сайт bbc.com.

Власти Каталонии сообщили, что 761 человек пострадал в стычках с испанской полицией, пытающейся не допустить проведения референдума о независимости. Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне.

Фото: Reuters

Региональное правительство Каталонии, планировавшее открыть примерно 2,300 участков для голосования, заявило, что полиция опечатала 319 из них.

Голосование должно было завершиться в 20:00 по местному времени, однако организаторы референдума сообщили, что, учитывая ситуацию, все стоящие в очередях смогут проголосовать и после этого.

Сразу после официального времени завершения голосования премьер министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает этого референдума и что власти Каталонии обманули население, предложив ему принять участие в незаконном плебисците.

Фото: EPA

Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о сотнях пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 12 полицейских. По словам представителей правительства Испании, полицией были закрыты 92 участка для голосования.

Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс Сантамария заявила на пресс-конференции, что полиция "действовала профессионально и адекватно".

Фото: Reuters

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на очевидцев, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования.

По информации агентства ЭФЕ, как минимум один человек был госпитализирован с ранами на лице. Один из демонстрантов заявил агентству Франс-пресс, что получил ранение резиновой пулей в ногу.

В городе Жирона полицейские выбили двери спортивного центра, где должен был голосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. На кадрах, показанных по испанскому телевидению, видно, как стражи порядка оттесняют желающих проголосовать.

Фото: Reuters

По информации агентства Рейтер, Пучдемону все же удалось проголосовать на референдуме. Позднее он назвал поведение полиции "неоправданным проявлением жестокости".

Власти Испании назвали референдум фарсом и призвали руководство Каталонии остановить его.

Утром в воскресенье в Каталонии начался процесс голосования на референдуме о независимости региона, запрещенном центральными властями Испании.

Полиция сразу начала изымать бюллетени и урны для голосования, следуя распоряжениям испанских судов.

Фото: AFP

Представитель правительства Каталонии Жорди Турулл заявил, что избиратели могут распечатывать электронные версии бюллетеней и приходить с ними на участки.

Жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у участков для голосования за несколько часов до официального начала голосования. У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции.

Власти Каталонии предсказывают высокую явку.

Избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени (10.00 по Москве), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

Фото: Reuters

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит, - добавил он. - Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?"

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?", и два варианта ответа, да или нет.

Накануне референдума в Барселоне прошла крупная демонстрация противников голосования.

Демонстранты, размахивавшие испанскими государственными флагами и транспарантами "Каталония - это Испания", вышли на центральную площадь Барселоны, где располагаются здания регионального правительства и городской мэрии.

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Один из участников демонстрации сжег каталонский флаг, другие попытались сорвать транспарант с надписью "Больше демократии!", висевший на здании мэрии.

Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки.

Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Фото: AFP

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.

Испанские власти в преддверии референдума конфисковывали бюллетени, налагали штрафы на крупных каталонских чиновников и временно задержали десятки каталонских политиков.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.