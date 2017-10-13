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Посольство Чехии обклеили карикатурами на Земана

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  • 13.10.2017, 8:43

Члены киевской партии Нацкорпус обклеили здание карикатурами и привели под посольство козла.

Посольство Чехии в Киеве обклеили карикатурами на президента Чехии Милоша Земана после его скандального заявления о Крыме. Карикатуры клеили члены партии Нацкорпуса.  

Как пояснили в Нацкорпусе, козла под здание посольства привели неслучайно: Чехия известна своим пивом над названием "Kozel".

10 октября Земан заявил, что считает силовой захват Россией Крымского полуострова "завершенным делом" и предложил решить вопрос с помощью выплат компенсации Украине.

Фото: facebook/politicalpartynationalcorps
Фото: facebook/politicalpartynationalcorps
Фото: facebook/politicalpartynationalcorps

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