Четыре неожиданных факта о кофе 3 13.10.2017, 18:59

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Ученые рассказали о плюсах и минусах бодрящего напитка.

Вряд ли кто-то может представить начало рабочего дня без кофе. Мы его пьем, чтобы взбодриться, почувствовать прилив энергии и набраться сил. Каждое утро – это особый ритуал заваривания этого напитка. Но все знают, стоит только увеличить дозу, как начинается обратный эффект от кофе. Какой вред он приносит нашему организму?

В мире существует множество рецептов приготовления кофе: на песке, в турке, с помощью кофе-машины, с добавлением разных приправ и наполнителей. Эффект этого напитка мы можем ощутить на себе: стоит выпить всего одну чашку крепкого эспрессо и заметно повышается работоспособность, физическая активность и проходит сонливость, пишет sunny7.ua.

Такая реакция организма полезна для рабочего дня. Но стоит выпить кофе после 18.00, и возбудимость организма нарушит весь сон. Поэтому рекомендуется последнюю чашку пить до 16.00.

Часто ведутся споры о том, полезен ли кофе, какой вред он приносит нашему организму и сколько чашек в день необходимо пить.

Давайте подсчитаем, сколько чашек кофе вы выпиваете в течение дня? Если это до двух, значит, кофе способен благотворно влиять на ваш организм, но если же количество достигает до 4-6, необходимо бить тревогу. Только представьте - это около 42 чашек в неделю!

1. Ученые из Южной Каролины провели исследование и пришли к выводу, что вред кофе для здоровья в таких дозах (4-6 чашек) может нанести непоправимый вред всему организму: негативно воздействовать на процессы метаболизма, замедляя его.

2. Также большое количество кофе способно усилить сердечную деятельность: учащать пульс и повышать давление, поэтому если у человека есть проблемы с сердцем, они могут еще больше усугубиться, у кого нет – развиться.

3. Вреден кофе и для желудочно-кишечного тракта и печени. Его не рекомендуют пить на голодный желудок, особенно это касается тех, кто привык завтракать одним этим напитком. Такая привычка может привести к раздражению слизистой и развитию гастрита, язвы, возникновению проблем с поджелудочной железой и печенью. Если вы хотите выпить кофе, лучше всего это сделать через час после приема основной пищи и ограничится одной чашкой.

4. Польза кофе может превратиться во вред, стоит только увеличить дозу, и вместо взбадривающего эффекта получим раздраженность, необоснованную тревожность и даже нервные расстройства.

Кофе может нанести вред нашему организму, если мы будем употреблять его в неограниченном количестве. Все вышеперечисленные проблемы вполне реальны для заядлых кофеманов.

Одна-две чашки в день – это оптимальная доза, которую не стоит превышать, если хотите сохранить свое здоровье. Также рекомендуется употреблять натуральный кофе, а не растворимый.