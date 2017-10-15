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Путин боится Незнайку

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  • 15.10.2017, 18:19
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Владимир Путин

В буржуях из «Незнайки» российская элита с ужасом узнает себя и говорит: «Немедленно запретить!»

В книге «Незнайка на Луне» был изображен карикатурный капитализм, однако современные российские чиновники и чекисты захотели жить как «буржуи» из сказки, поэтому теперь за цитирование Николая Носова можно попасть в полицию.

Историю российского блогера Михаила Малахова, обвиненного в экстремизме за скриншот из «Незнайки», обсудили немецкий журналист Борис Райтшустер и российский социолог Игорь Эйдман в программе «Хендехох».


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