В Беларуси нарастает волна протеста против дедовщины в армии 17 16.10.2017, 19:15

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Возмущение уже не ограничивается сбором подписей в интернете.

15 октября в Барановичах активист Николай Черноус провел одиночный пикет в связи с трагической гибелью Александра Коржича в учебном центре в Печах. Он стоял в центре города с плакатом «Повесился солдат — командира под суд! Главнокомандующего — уволить!»

«Я считаю, только так можно остановить дедовщину в армии. Акция показала, что горожане поддерживают мою позицию. Никто из подходивших ко мне людей не верит, что солдат срочной службы, пинчанин Александр Коржич, найденный 3 октября повешенным в подвальном помещении на территории воинской части, покончил жизнь самоубийством», — цитирует Черноуса b-g.by.

В этот же день в Минске ОГП во главе с Анатолием Лебедько провела сбор подписей за отставку министра обороны и главнокомандующего под лозунгом «Стоп дзедаўшчыне — у армii i краiне!»

«Почти сорок подписей за минут 40 на двоих. И это с разговорами, дебатами. Тема актуальная, живая…», — написал на своей странице в Фейсбук Лебедько.

Обращение за отставку министра обороны Андрея Равкова на платформе Zvarot.by собрало более 10 тысяч подписей, однако было заблокировано по инициативе Минобороны на время проверки.

Вместо него 14 октября в интернете создана новая петиция.