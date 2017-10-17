Недавно отслуживший солдат: В Печах дедовщина была и денег не хватало 14 17.10.2017, 17:40

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Бобруйчане рассказали о службе в армии.

«ВБ» спросил у бобруйчан, недавно отслуживших в армии: сталкивались ли они с неуставными взаимоотношениями во время службы? Хватало ли им денежного довольствия, которое выплачивается солдату-срочнику, или нужны были дополнительные деньги?

«Необходимо смириться с тем, что придется полностью подчиняться – людям и уставу»

Владислав (служил в 147-й зенитно-ракетной бригаде в Бобруйске, уволился в запас в 2016 году):

– В нашей части неуставных взаимоотношений не было. Потому что коллектив подобрался сплоченный. Отношения, конечно, были не на равных, но и открытых конфликтов не было. «Деды», наоборот, учили нас. Что касается денежного довольствия – его, конечно, большинству не хватало. В зависимости от занимаемой солдатом должности оно составляло 8-20 рублей. Деньги уходили в основном на покупку предметов личной гигиены, сладостей, сигарет. Если в увольнение или отпуск нужно было ехать на межрегиональном поезде или в маршрутке – тогда еще и на проезд. (В общественном транспорте проезд для солдат-срочников бесплатный).

В первую очередь, чтобы адаптироваться к армии, срочнику нужно принять свое положение и смириться с тем, что придется полностью подчиняться – людям и уставу.

«Даже на самое необходимое приходилось просить деньги у родителей или друзей»

Александр (служил в воинской части №61732 в Осиповичском районе, проходил обучение в Печах в 2009 году):

– В Печах «дедовщина» была, однозначно. Например, «старики» не один раз поднимали нас ночью и заставляли отжиматься.

Еще очень запомнилась нехватка еды. Кормили не то чтобы плохо, просто очень мало. Не знаю, что бы я делал, если бы не мама. Она приезжала каждые выходные, привозила еду и деньги. Деньги – потому что довольствия не хватало. На тот момент это было что-то около 3-х рублей, поэтому даже на самое необходимое приходилось просить деньги у родителей или друзей.

После перевода в часть (в деревне Цель) стало полегче, но все равно «деды» нас «проверяли на прочность». Пытались перепоручить нам свою работу, отбирать сигареты. Но это длилось недолго, со временем отстали.

«Стараюсь готовить так, чтобы хватило не только ему одному, а всем ребятам»

Наталья, мама солдата-«срочника», который служит в одной из частей Бобруйска:

– Стараюсь навещать сына каждые выходные – он выглядит неплохо, на побои или недоедание не жалуется. Сначала просил приносить сладости, теперь хочет больше мясного. Стараюсь готовить так, чтобы хватило не только ему одному, а всем ребятам, с которыми он поддерживает отношения. Правда, уже второй раз приходится покупать ему «берцы». Армейские сапоги, видимо, не очень качественные, трескается подошва. Чтобы не дали ношеные, решила сама купить новые.

Проблемой стали лекарства – в медсанчасти лекарства не самые современные, а передать их сыну нельзя – запрещено. Вот сейчас у него проблема с зубом, как лечить – непонятно. Раньше, когда был госпиталь, все родители были спокойны, а теперь, придется ему, наверное, отпуска ждать.

Трагедия, произошедшая 3 октября в Печах – военном городке в Борисове, где базируется «72-й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов», вызвала большой резонанс в Беларуси. Напомним, 21-летнего новобранца Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части.