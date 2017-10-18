Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас 4 18.10.2017, 15:55

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Известному белорусскому режиссеру Юрию Хащеватскому - 70 лет.

Отвечая на вопросы сайта Charter97.org, известный кинорежиссер-документалист обратился к соотечественникам.

- Юрий Иосифович, 70 лет – важная веха для каждого человека. Оглядываясь на прожитое, что бы вы назвали самым главным в своей жизни?

- Самое важное – это то, что моей внучке уже семь лет, что мы живем крепкой и хорошей семьей, что я продолжаю делать фильмы и еще полон творческих планов. Это очень важно, потому что я понимаю: жизнь продолжается.

Судьба уберегла меня от каких-то бесчестных поступков, от слишком серьезных ошибок. Самое важное для каждого – и надеюсь, у меня это получилось – сохраниться порядочным человеком. Пожалуй, это и есть самым главным для человека в 70. Сейчас я мало могу вспомнить из своей жизни того, чего следует стыдиться. Что-то, конечно, есть, как и у каждого – но в целом могу с высоты 70 лет относится к себе нормально. И это отношение к себе – безусловно важно для каждого в 70 лет.

- Вы сказали, что еще полны творческих планов. Как обстоят дела с вашим новым фильмом «Этот безумный, безумный, безумный русский мир»? Почему возникла идея снять фильм на такую тему?

- Дело в том, что в творчестве всегда идешь от простого к сложному. Если 21 год назад в «Обыкновенном президенте» казалось, что колхозная власть в Беларуси – это самое главное наше несчастье, то постепенно, открывая и понимая те пружины, которые запустили механизм удушения нашего общества, начинаешь приходить к выводу: не все так просто.

Есть огромное влияние со стороны нашего восточного соседа. Поэтому я начал думать: а почему так, что происходит с огромной страной на востоке, какая политика идет оттуда, каковы ее методы и инструменты, что они делают со своими соседями?

В связи с этим возникла идея на примере Грузии исследовать эту проблему. Можно было бы сделать это и на примере Беларуси, но, к сожалению, в родной стране мне трудно снимать. Стоит только показать камеру – как тут же набегают люди в штатском и снимать свободно практически не дают.

А после фильма «Лоботомия» у меня установились тесные дружеские и творческие связи с Грузией, поэтому я решил на примере этой страны показать инструменты российской имперской политики и разобраться в том, что происходит, как Кремль ломал судьбы целых народов.

Так постепенно я пришел к тому, чтобы заняться российской темой – но не внутрироссийской, а ролью России в соседних странах. Как там насаждается русский мир и как происходит его деградация.

Фильм уже готов, но как скоро люди смогут увидеть – пока сказать не могу. Думаю, что уже очень скоро он будет выложен в интернете, как и мои предыдущие работы.

- Добившись известности и успехов в творчестве, вы все равно остаетесь политически активным человеком. Что бы вы хотели сказать своим соотечественникам, которые выйдут 21 октября на Марш рассерженных белорусов 2.0?

- Хочу сказать словами из очень известной когда-то песни: «Никто не даст нам избавления – ни Бог, ни царь и не герой, добьемся мы освобождения своею собственной рукой». Это слова из старого гимна революционеров, но в них – правда.

Белорусы, перестаньте ждать героев! Хватит ждать Ланцелота, который приедет и отрубит голову белорусскому дракону. Господа, никто, кроме нас, этого не сделает. Никто не избавит нас от декрета №3, если граждане страны будут сидеть под веником и ждать, что очередной оппозиционер пойдет за них в тюрьму сидеть свои сутки, а то и годы, как это было с Андреем Санниковым и Николаем Статкевичем.

Нельзя сидеть и ждать, что кто-то принесет в дом счастье. Счастье придет, если каждый день защищать свою свободу и право жить на родной земле. Поэтому все, у кого есть силы и здоровье – однозначно должны выйти 21 октября на Площадь в Минске.