Назван топ-10 автомобилей для белоруса 5 19.10.2017, 8:36

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Какие выводы можно сделать из рейтинга самых продаваемых моделей 2017 года.

Пожалуй, абсолютное большинство мужчин, если конечно не каждый, желают владеть своим собственным автомобилем, пишет издание male.by.

Те, у кого он уже есть могут долго рассказывать о том какой их автомобиль экономичный, не дорогой, но при этом, вместительный, проходимый, да еще и с уникальным и неповторимым дизайном – «такой только у меня и у Майкла Джексона». Или наоборот жаловаться на то, как дорог в обслуживании четырех колесный друг, какая некачественная сборка у авто той или иной страны, как изменились в худшую сторону машины определенной марки, как много масла и топлива они употребляю и т.д.

Будущему владельцу автомобиля в этом плане, кажется, легче – не нужно не нахваливать свое авто, ни критиковать его. Однако есть только одно бремя, которое не дает ему покоя – собственно выбор автомобиля. Десятки марок, огромное количество советчиков и знатоков в лице друзей, знакомых, коллег по работе, соседей… Огромное количество сайтов с описанием плюсов и минусов разных авто, тысячи отзывов – все это помогает желающему купить себе авто успешно запутаться при его выборе.

В конце концов, после долгих и душераздирающих размышлений каждый приобретает себе авто в соответствии со своими предпочтениями (или предпочтениями наиболее авторитетных советчиков), располагаемой суммой и уже законно присоединяется к одной из вышеперечисленных групп автовладельцев.

Несмотря на большое разнообразие автомобилей, в целом можно выделить несколько марок, которые пользуются наибольшим спросом среди белорусов. Помогает определить их всеми критикуемая, но незаменимая статистика. Статистические данные, предоставленные Белорусской автомобильной ассоциацией (www.auto-baa.by) показывают новые автомобили, которые пользовались наибольшим спросом среди белорусов в период январь-сентябрь 2017 г.

В топ-10 самых продаваемых новых автомобилей в Беларуси (январь-сентябрь 2017 г.) входят:

Volkswagen Polo – 2634 автомобиля.

Renault Sandero Stepway – 1989 автомобилей.

Renault Duster – 1801 автомобиль.

Renault Logan – 1476 автомобилей.

Renault Kaptur – 1329 автомобилей.

Skoda Rapid – 912 автомобилей.

Kia Sportage – 756 автомобилей.

LADA Largus – 602 автомобиля.

Hyundai Creta – 550 автомобилей.

Hyundai Accent – 419 автомобилей.

При этом, данный топ практически не изменился по сравнением с итогами 2016 г. В 2017 г. из топа выпали только Renault Sandero и Toyota RAV4 (их места заняли Hyundai Creta и Kia Sportage). Однако лидерство Volkswagen Polo по продажам 2016 году сохранилось и в 2017.

Все приведенные авто, за исключением Kia Sportage и Hyundai Creta, можно купить новыми до 15 тыс. у.е.

Приведенная статистика позволяет сделать два основных вывода.

Во-первых, белорусы, в основном, выбирают авто может и не самые красивые, престижные и комфортабельные, но зато доступные по цене. Все приведенные авто, за исключением Kia Sportage и Hyundai Creta, можно купить новыми до 15 тыс. у.е., причем без использования кредита, рассрочки или лизинга.

Во-вторых, предпочтения в большинстве своем, отдаются практичным автомобилям, не самым «объемным» (в среднем объем двигателя продаваемых автомобилей колеблется от 1.4 до 2.2 литров), но сравнительно не дорогим в обслуживании и ремонте. В этих автомобилях можно передвигаться и по городу Минску и к родственникам в деревню под Бобруйском, и на пикник, и на экскурсию по стране, и даже в лес за грибами а, в случае поломки сравнительно недорого отремонтировать.

Вместе с тем, наличие в данном списке 5 внедорожников/кроссоверов, хорошо отражает общемировую тенденцию к росту популярности данных видов автомобилей среди автовладельцев.

Таким образом, белорусы выбирают автомобиль больше по цене и практичности, чем по престижности марки и комфортабельности той или иной модели. В основном это связано с относительно низкой покупательской способностью, однако может это свойственно в целом белорусскому национальному характеру?… Несмотря на то, что до конца 2017 года остается еще несколько месяцев, тем не менее, ожидать изменений в области покупок новых автомобилей пока вряд ли приходится.