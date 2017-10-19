Леонид Кулаков: 21 октября выйду за своих друзей 19.10.2017, 14:06

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Леонид Кулаков

Есть три главные причины выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Об этом сайту Сharter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков:

- Сегодня вся Беларусь обсуждает гибель солдата срочной службы в Печах. Благодаря независимым СМИ вскрываются новые подробности реалий белорусской армии. Как вы думаете, почему белорусов так задела смерть Александра Коржича?

- Потому что эта проблема коснулась каждого. Я служил в военно-морском флоте Cоветского Союза. Везде в войсках избивали молодых, меня тоже в свое время гоняли. Правда ничего не вымогали. Было много разных придирок: почему воды в графин командиру не налил, когда каюту убирал. Гоняли даже за маленькие пятнышки. Мне даже челюсть сломали, лежал в военном госпитале.

Что творится в войсках – это ужас. Весь этот беспредел начался еще с царских времен, когда в армии служили 25 лет.

Я считаю, что у нас должна быть контрактная армию. Военная служба должна быть призванием, а не «обязаловкой». Нужно ответить на очень важный вопрос: как белорусская армия будет нас защищать?! Старослужащие и командиры побоятся идти в атаку с молодыми солдатами. Испугаются мести и пули в спину от так называемых «духов», у нас на флоте были молодых называли «карасями», а старослужащих называли «годками».

Все эти неуставные отношения, унижения, избиения – это превратилось в систему, люди себя чувствуют безнаказанно. Такая армия опасна для народа. Люди отслужили – пошли работать в милицию. Вот и делайте выводы, как они будут «защищать» правопорядок. Такая армия нам не нужна.

- Стоит ли белорусам надеяться, что Лукашенко сейчас наведет порядок в армии, или нужно самим добиваться перемен?

- Я не верю в то, что он наведет порядок, ведь Лукашенко своих не сдает. Дедовщина - это целая система, то, что случилось в Печах – частный случай, такое происходит во всех частях Беларуси. Рыба гниет с головы, поменяем верхи – изменятся низы.

- 21 октября в Минске состоится Марш рассерженных белорусов 2.0. Почему важно выйти на эту акцию протеста?

- Есть три самых главных причины выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0. Первая причина выйти на акцию – сказать «защитим наших защитников», то, что происходит в белорусской армии – просто недопустимо. Вторая причина – это обнищание нашего народа. Экономическая cитуация в Беларуси меняется только в худшую сторону. Третья причина – сказать «нет декрету №3».

Я был на многих акциях протеста. Мои друзья, которые хотели выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0, сейчас отбывают наказание, вместо них выйду я.

Терять уже нечего, чем больше нас выйдет – тем быстрее восторжествует правда.