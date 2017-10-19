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В Гомеле открываются бесплатные курсы украинского языка

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  • 19.10.2017, 18:07

Первое занятие состоится 28 октября.

В Гомеле открываются бесплатные курсы украинского языка, организатором которых выступила гомельская украинская диаспора при поддержке Центра белорусского языка «ТБМ имени Ф. Скорины», передает nn.by.

Занятия будут проходить по субботам по адресу: Гомель, ул. Кирова, 3, комн. 1-8. Первое занятие состоится 28 октября в 15.00.

Записаться на бесплатные курсы и получить более детальную информацию можно по телефону: +375 29 9089162, а также в социальных сетях FB, VK, Instagram.


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