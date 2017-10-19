Началось! В Добруше вместо зарплат – талоны на продукты 1 19.10.2017, 23:01

Для жителей Добруша талоны стали не ностальгией по советскому прошлому, а реальностью.

Талоны на колбасу, сахар, туалетную бумагу… Для жителей Добруша и деревни Тереховка это не ностальгия по советскому прошлому, а реальность. Ежемесячно работникам предприятий, входящих в объединение «Добрушский коммунальщик», зарплаты частично выдают талонами, передает «Белсат».

Причина вовсе не в дефиците товаров

«Нам РАЙПО должно денег, наличными они не могут предприятию отдать, поэтому мы забираем долги таким образом, дают рабочим билеты эти, сертификаты, на продовольственные, промышленные товары, мы можем брать одежду, строительное, бытовую химию», – рассказывает Татьяна Житкина, работница «Тереховского коммунхоза».

Один сертификат равнозначен Br 10. Их работникам выдают от двух до пяти в зависимости от заработка. Отоварить талоны можно только в магазинах Добрушского потребительского общества, популярностью которые не пользуются.

«Пойдешь в магазин, а там – шаром покати, и дороже, во-первых».

«В сельпо на 20 рублей я могу взять батон колбасы, который стоит рублей 8-9 за килограмм, хотя в том же частном магазине он стоит 5,60 – 5. В сельпо переплачивааешь где-то в 1,5 раза, чем в другом магазине», – рассказывают работники «Добрушского коммунальщика».

Зачем это все?

В частной беседе журналистам нашего телеканала наличие долгов специалисты районного потребительского общества объяснили тем, что их магазины не выдерживают конкуренции. В районе активно продвигается более дешевая торговая сеть «Евроторг». Однако почему заложниками бартерной схемы с предприятием-должником стали рядовые работники? Официальных комментариев на этот счет нам не дали. Работников же ситуация не устраивает, а повлиять на нее не могут.

«Получается, блин, сельпо нам должно денег, оно не отдает, и опять же с рабочих сдирают последнюю шкуру, чтобы мы чей-то долг погасили. Вот и все», – подытоживает сварщик «Тереховского коммунхоза» Олег Рагин.

Будет хуже?

Решить проблемы отечественных предприятий без экономических реформ и развития рыночных отношений невозможно, «Добрушский коммунальщик» уже более двух месяцев самостоятельно пытается помочь вернуть долг потребительскому обществу. Жертвами же таких благих намерений стали работники четырех предприятий в Добрушском районе, которые из своего кармана вынуждены поддерживать неплатежеспособные предприятия.