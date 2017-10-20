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Алексей Риос: У меня возникла какая-то чуйка – нужно идти к воротам «Кельна»

  • 20.10.2017, 8:55
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Алексей Риос
Фото: by.tribuna.com

Полузащитник БАТЭ поделился эмоциями после победы над «Кельном» (1:0) в матче группового раунда Лиги Европы.

Автор победного голо Алексей Риос дал интервью пресс-службе БАТЭ:

«В первом тайме нам приходилось тяжеловато. «Кельн» заставлял много бегать без мяча. В раздевалке договорились с ребятами, что постараемся включить прессинг, заставить немцев ошибаться на своей половине поля. Так, в принципе, и родился единственный гол.

В том эпизоде я подключился к атаке и видел, что Мирко Иванич пытается обыграть нескольких соперников в центре чужой штрафной. Рядом было свободное пространство — и у меня возникла какая-то чуйка: нужно идти именно туда. В итоге мяч отскочил прямо на ногу. Пускай и левой, но попал в цель.

В таком напряженном, полном единоборств противостоянии тот, кто открывает счет, получает серьезное преимущество. В дальнейшем мы действовали скорее по счету, использовали контратаки. И имели два отличных момента, но шансом облегчить себе жизнь не воспользовались. Концовка поединка оказалась нервной. «Кельн» выпустил высокорослого нападающего, перешел на дальние забросы. Думаю, в той ситуации нам помог большой командный еврокубковый опыт. Спокойно, без суеты оборонялись. Давление на наши ворота критическим не было.

Очень рады, что продлили удачную серию в домашних сражениях с представителями Германии. Перед игрой тренеры рассказывали об этом, напоминали о матчах с «Мюнхеном-1860», «Баварией» и «Байером». Спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживали и помогли одержать важную победу!»


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