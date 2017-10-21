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Пара из Гродно: Можно смотреть телевизор – а можно выходить на акции

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  • 21.10.2017, 18:30
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Зачем нужны ледовые дворцы, когда народ бедствует.

«Мы приехали из Гродно, потому что больше так жить нельзя. Можно сидеть дома и смотреть телевизор – а можно выходить на акции. Может это количество людей – капля в море, но каждое море – это миллионы капель.

Чувствуется, что стало меньше денег. Вот сравните, как люди ходили в магазин раньше, а что они могут себе позволить сегодня. Это ощущается по поведению людей, раньше можно было больше себе позволить: сходить в кино, в кафе посидеть. А сейчас думаешь: мне заплатить за квартиру или купить себе поесть. Зарплаты стали меньше, а цены поднялись. На что жить?

Недовольство властями продолжает расти. Когда цены начали расти, то что с этого времени изменилось к лучшему? Cтроятся какие-то ледовые дворцы, зачем это нужно? Население бедствует!», - раccказала пара из Гродно, которая специально приехала в Минск на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции.


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