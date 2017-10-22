Ольга Николайчик: Я пришла, чтобы Лукашенко не смог спать спокойно 10 22.10.2017, 8:59

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Белорусы, если уж поднялись на борьбу – способны на многое.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик рассказала, почему она вышла на акцию:

«Перед акцией пришлось на несколько дней уехать из города и отключить телефон. Неудобно, но что поделаешь? Главное – то, что мы тут. Мы – тут!

Я пришла для того, чтобы Лукашенко не смог спать спокойно. Знаете, дело не в том, что мало людей и какая погода. Дело в том, что даже если один человек вышел – значит, белорусская акция формируется. Значит, мы выйдем даже ради одного человека, ради ребенка. Мы пойдем все вместе искать ребенка в лесу, если надо. Не Лукашенко пойдет его искать, а мы. И так было сделано, когда пропал Максим Мархалюк.

Белорусы выходят, чтобы показать, что даже если их мало – они все равно есть. И люди, которые вышли на Площадь, они пойдут на все: они не боятся потерять работу, зарплату, получить штрафы, попасть за решетку. Власти задержали десятки человек накануне Марша – а люди все равно здесь. И это очень важно».

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.